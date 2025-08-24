Почему ребенок не хочет общаться со сверстниками и как это исправить

Нейропсихолог Анастасия Петрова рассказала sovainfo.ru, что если малыш предпочитает играть в одиночестве, избегает шумных компаний или стесняется подойти к другим детям, важно не пускать ситуацию на самотек.

По словам эксперта, причины такого поведения могут быть очень разными и лежать как на поверхности, так и глубоко внутри особенностей развития нервной системы ребенка:

- Мозг малыша - это сложный механизм, который активно формируется. Социальные навыки, такие как эмпатия, умение считывать невербальные сигналы, регулировать свои эмоции и понимать других, а также планировать и предвидеть реакции - все это закладывается постепенно. Иногда из-за индивидуальных особенностей развития этих функций ребенок испытывает трудности. Например, ему может быть сложно обрабатывать быстрый поток информации в группе или он не всегда правильно интерпретирует намерения других детей.

Нейропсихолог подчеркнула, что нежелание общаться - не всегда просто застенчивость. Иногда это может быть признаком сенсорной чувствительности, когда ребенок восприимчив к громким звукам, яркому свету или прикосновениям и испытывает дискомфорт. Или же спецификой развития при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройстве аутистического спектра или другими нейрологическими особенностями. Влияет также низкая самооценка, тревожность и недостаток опыта в коммуникации.

Анастасия Петрова отметила, что раннее выявление причин и своевременная помощь значительно повышают шансы на успешную социализацию. Родителям нужно прежде всего создать безопасную среду для общения. Например, приглашать одного-двух детей в гости, чтобы ребенок привык к взаимодействию в спокойной обстановке, при этом не вмешивать в их контакты взрослых.

Также можно обучать чадо социальным навыкам через игру или же самому быть примером в коммуникации, показывая вежливость, умение слушать, выражать свои мысли и договариваться. Лучше всего рассказывать о прошедшем дне, эмоциях, чтобы малыш учился вербализировать чувства.

Нейропсихолог уточнила, что нельзя заставлять ребенка общаться, если он категорически не хочет. Это может только усилить страх. В данном вопросе важен комплексный подход. Необходимо поддерживать чадо в его решениях.