Стало известно, сколько детей отдохнули в лагерях этим летом

Около 40 тысяч детских лагерей разных типов открылось в эту летнюю оздоровительную кампанию, в них отдохнули свыше 4,5 миллиона ребят. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 25 августа на оперативном совещании в кабмине.

Так, по его словам, общий объем средств, выделенных на отдых детей в летних лагерях из консолидированного бюджета, составил свыше 62 миллиардов рублей. К началу летней оздоровительной кампании дополнительно было построено 255 жилых модулей на 12,5 тысячи мест. Отремонтировано порядка 100 объектов, в том числе столовые и медпункты, указал Чернышенко.

Особую поддержку получили 180 тысяч детей участников специальной военной операции и 85 тысяч учеников из Донбасса и Новороссии. Регионы-шефы приняли в своих лагерях свыше 15 тысяч юных жителей новых регионов, а в Белгородской и Курской областях за лето смогли отдохнуть почти 90 тысяч детишек.

Помимо этого, почти 30 тысяч ребят провели это лето в лучших федеральных детских центрах России, из них полторы тысячи — из новых регионов.

В этом году Международному детскому центру «Артек» исполнилось 100 лет. В честь юбилея там прошел фестиваль «Пусть всегда будет солнце», собравший 3,5 тысячи детей из всех субъектов РФ и более чем 30 зарубежных стран. Кроме того, филиал «Артека» — «Красная гвоздика», заработавший в Бердянске Запорожской области в эту летнюю оздоровительную кампанию, принял 850 юных россиян.