Как грудные импланты сказываются на образовании молока

В интервью ИА RuNews24.ru известный российский пластический хирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, член Международной ассоциации пластических хирургов (ISAPS) и Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Андрей Леликов рассказал, что наличие грудных имплантов не является противопоказанием к грудному вскармливанию и не мешает этому процессу.

© runews24.ru

«Импланты устанавливаются глубоко — под грудные мышцы. Благодаря этому они практически не контактируют с тканями молочной железы, что исключает нарушение выделения молока и процесса кормления».

Он добавляет, что при правильной технике операции и соблюдении всех медицинских рекомендаций импланты не мешают естественному образованию и выделению молока.

«Если операция выполнена до беременности и кормления, то риск возникновения проблем минимален», — отмечает эксперт.

Однако специалист подчеркнул важность соблюдения определенных условий. Например, после установки имплантов до начала кормления важно следить за состоянием груди, чтобы избежать лактостаза — застойных явлений в молочных протоках.

«Лактостаз может привести к вторичной деформации груди — птозу или провисанию железы, что потребует коррекции», — предупреждает Андрей Леликов.

Также есть определенные риски, связанные с возможным развитием осложнений. В случае возникновения воспалительных процессов или других патологий может потребоваться удаление имплантов. Поэтому установка имплантов до момента планируемого кормления требует внимательного подхода и консультации с опытным специалистом.

По словам врача, после окончания периода грудного вскармливания вполне возможно провести коррекцию или замену имплантов для восстановления или улучшения формы груди.

«Это никак не влияет на дальнейшее формирование груди и позволяет добиться желаемого эстетического результата», — уверяет Андрей Леликов.

Итак, наличие грудных имплантов не является препятствием для грудного вскармливания при правильной установке и соблюдении рекомендаций врача. Главное — выбрать опытного специалиста и внимательно следить за состоянием груди как до, так и после периода кормления. Это поможет сохранить здоровье и красоту вашей груди на долгие годы.