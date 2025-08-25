Исследование выявило тревожную тенденцию среди учителей

Новое исследование Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее показало, что девять из десяти учителей испытывают сильный стресс, а почти 70% считают, что их рабочая нагрузка не поддается контролю. В опросе, охватившем около 5000 педагогов, ученые впервые всесторонне изучили депрессию, тревожность и стресс среди учителей, выявив, что они страдают от этих проблем в три раза чаще, чем среднестатистический взрослый. Результаты опубликованы в журнале Social Psychology of Education.

«Это не просто проблема благополучия, это проблема рабочей силы. Учителя сталкиваются с симптомами психических расстройств гораздо чаще, чем население в целом, и эти симптомы тесно связаны с их рабочей нагрузкой и намерением уйти из профессии», — отмечает ведущий исследователь доктор Хелена Гранзиера.

Для оценки психического состояния использовался тест DASS (тест), который измеряет депрессию, тревожность и стресс. Результаты показали, что средние показатели учителей находятся в диапазоне «крайне высоких». Показатели депрессии у них в три раза выше, а стресс почти в четыре раза выше национальной нормы.

Исследование выявило ключевую причину проблем — невозможность контролировать рабочую нагрузку. 68,8% педагогов заявили, что чувствуют себя перегруженными.

«Учителя говорят нам, что они перегружены — не самим преподаванием, а растущим бременем второстепенных задач. Административные обязанности, требования соответствия и сбор данных отнимают время у планирования уроков и работы с учениками. Это приводит к выгоранию и профессиональному разочарованию», — поясняет доктор Гранзиера.

Плохое психическое здоровье напрямую влияет на образование: учителя с высоким уровнем стресса хуже справляются с работой, а ученики получают меньше внимания и поддержки. Более того, около 30% педагогов рассматривают возможность ухода из профессии до достижения пенсионного возраста, а депрессия оказывается важным предиктором такой текучести кадров.

Исследование также выявило различия в зависимости от местоположения и пола: учителя в сельской местности и отдаленных районах чаще испытывают депрессию, а женщины — чаще выгорают и планируют смену работы.

В ответ на эти результаты ученые предлагают комплексный подход к поддержке педагогов:

сокращение несущественной рабочей нагрузки и оптимизация административных процессов;

мониторинг благополучия и рабочей нагрузки на уровне школ;

инвестиции в цифровые программы психического здоровья, обеспечивающие гибкую поддержку;

системные меры для снижения выгорания и удержания квалифицированных педагогов.

Доктор Гранзиера подчеркивает:

«Улучшение условий труда учителей не просто полезно, оно крайне важно. Если мы хотим сохранить квалифицированных педагогов и обеспечить качественное образование для всех учеников, мы должны устранить коренные причины стресса и ухудшения психического здоровья».

Кроме того, исследование, проведенное журналом «Педсовет», показывают, что более 75% российских учителей испытывают симптомы профессионального выгорания, при этом 38% находятся в острой фазе этого состояния. Эти данные были получены в ходе опроса, проведенного среди 38 тысяч педагогов в 2020 году.

Основные причины совпадают — перегруженность, административные задачи и высокий эмоциональный стресс. Это подтверждает необходимость системной поддержки педагогов для сохранения качества образования и психического здоровья учителей.