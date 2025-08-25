Когда надо начинать готовиться к ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ должна начинаться минимум за два года до экзаменов, считают специалисты в сфере образования. Такой срок позволит качественно освоить программу и избежать стресса при подготовке.

По словам эксперта по онлайн-обучению Ксении Марсовой, за два года учащиеся могут освоить весь необходимый материал, отработать его на пробных тестах, привыкнуть к формату заданий и сохранять при этом баланс между учебой и отдыхом.

Отмечается, что для учеников, хорошо владеющих базовыми предметами, может быть достаточно года для подготовки.

«Оставляя себе на подготовку менее одного года, ребенок рискует получить неудовлетворительные результаты и испытать большой стресс при подготовке», — приводит слова Марсовой СМИ.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила «Парламентской газете», что в ЕГЭ больше нет «угадайки», ответы на вопросы требуют не только знания фактов, но и логики. Она уточнила, что законодатели системно работают над тем, чтобы ЕГЭ, контрольно-измерительные материалы полностью отражали школьную программу. По ее словам, работа с профильными ведомствами продолжается, поскольку ЕГЭ должен отражать школьную программу и стать прозрачнее.