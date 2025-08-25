Мошенники создали фейковые «Электронные дневники»: что нужно знать

К новому учебному году готовятся не только школьники и их родители, но и мошенники. Помимо сайтов, на которых предлагается "купить форму по ГОСТ", "добавить ребенка в класс" или "оформить льготы", преступники создают фишинговые страницы, непосредственно связанные с учебным процессом.

Специалисты Отдела защиты бренда Angara SOC рассказали "РГ", что обнаружили подготовительный этап кампании по регистрации школьников в "Электронном дневнике": аферисты создают страницы, которые внешне похожи на цифровую образовательную платформу. Их целью является получение доступа к учетным записям портала "Госуслуги".

Для того, чтобы мотивировать пользователей авторизоваться через "Госуслуги", хакеры добавляют правдоподобное описание и ссылки на руководства, ведущие на портал.

«Это еще больше укрепляет доверие к фишинговым страницам. В итоге мошенники могут получить доступ к учетной записи пользователя», — сказала руководитель отдела защиты Виктория Варламова.

Она предупредила, что такие сайты могут распространяться через мессенджеры и почтовую рассылку под видом обновления информации.

Однако отличить подлинную страницу учебной площадки от подделки можно. Так, на официальных ресурсах при входе через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) авторизация всегда проходит через домен gosuslugi.ru. На страницах, созданных мошенниками, пользователь остается на прежнем домене, он видит только нарисованную форму авторизации, которая напоминает настоящую версию.