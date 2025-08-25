Когда нужно начинать обучать детей финансовой грамотности

Консультант по стратегическому и антикризисному управлению, практикующий психолог, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная рассказала, что следует как можно раньше начинать обучение детей финансовой грамотности.

© unsplash

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что ребёнок находится в мире денег с самого рождения.

По словам специалиста, финансовая грамотность — это навык, который нужно постоянно развивать, а попытка изолировать ребёнка от финансовой реальности приведёт к тому, что в будущем он не сможет управлять деньгами.

«Финансы обеспечивают влияние и открывают возможность реализации целей», — добавила эксперт.

Ранее научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Токарчук выразила мнение, что деньги на карманные расходы можно давать детям с первого класса.