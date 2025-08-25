В ВШЭ указали на доступность высшего образования

Речь идёт об увеличении бюджетных мест в российских вузах.

При этом платное обучение требует индивидуального подхода. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов» ВШЭ НИУ Нияз Габдрахманов.

«Высшее образование становится более доступным, если мы говорим про бюджетные места. Политика госрегулирования ориентирована на увеличение доступности высшего образования. Если мы говорим про платное образование, то здесь нужно дифференцированно подходить. Есть психологические исследования, которые говорят, что для разных доходных групп доступность образования меняется по-разному. Например, для доходной группы, которая получает выше среднего, для них доступность образования либо сохраняется, либо повышается. А вот для тех, кто получает меньше остальных, для них это, конечно, группа риска, это та группа населения, для которой платное образование становится менее доступным. И они, как правило, рассчитывают на бюджетные места».

Ранее россияне рассказали, сколько готовы платить за учёбу в вузе. Средняя сумма — 293 тыс. руб., следует из опроса компании «СберСтрахование жизни». Это на 25% больше, чем годом ранее. При этом копят на образование 8,8% опрошенных. Исследование проводилось во второй декаде августа 2025 года в 37 городах РФ с населением более 500 тыс. человек. В нём приняли участие 11 тыс. респондентов.