Психолог рассказал, как сформировать здоровую самооценку у ребенка

Неуверенность в себе, страх перед ошибками и заниженная самооценка - эти проблемы взрослых часто берут начало в детстве. Одна из важнейших задач психологов столичных центров для детей-сирот - помочь детям с травмирующим опытом прошлого обрести веру в себя. За годы работы специалисты накопили большой опыт и владеют эффективными методиками формирования здоровой самооценки, которые будут полезны всем московским семьям.

«Проблема с самооценкой не связана с социальным статусом напрямую. В ситуации неуверенности в себе может оказаться не только ребенок с опытом сиротства, но и тот, который растет в полной семье. Причины могут быть разными: одни дети испытывают недостаток родительского внимания, другие, например, его избыток в форме гиперопеки», — рассказала "РГ" Светлана Самохина, заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию "Центральный", психолог.

При этом между самооценкой ребенка и его успешностью есть прямая зависимость. Дети, которые верят в свои силы, легче справляются с трудностями, смелее принимают решения и строят более гармоничные отношения с окружающими.

Чтобы помочь ребенку сформировать здоровую самооценку, родителям важно помнить, что именно они закладывают ее фундамент. В раннем возрасте, до 6-7 лет, ребенок оценивает себя через суждения значимых взрослых.

«Ребенок верит родителям безоговорочно, принимая их слова как истину. Поэтому очень важно правильно говорить с ним о его поступках. Если критиковать, то не самого ребенка, а его действия. Вместо "ты плохой" лучше сказать "поступок был плохим". Вместо "ты меня расстроил" - "меня расстроило то, что ты сделал», — добавила Светлана Самохина.

В возрасте 7-11 лет у ребенка начинает проявляться потребность в социальном признании. Мнение учителей и сверстников становится более значимым. Задача родителя - научить сына или дочь анализировать обратную связь и не принимать критику близко к сердцу.

В подростковом возрасте самооценка ребенка максимально уязвима. Он может остро реагировать на любые замечания, активно сравнивать себя с другими. Родителям нужно проявить особую деликатность и терпение.

«Формирование здоровой самооценки - длительный процесс. От родителя требуется ежедневная работа, где он безусловно принимает своего ребенка и верит в его возможности», — отметила Светлана Самохина.

К психологам "Центрального" обратились за помощью приемные родители 7-летнего Максима. Мальчик уже два года живет в семье. Дома активный и открытый - рассказывает стихи, смело общается. Но в школе молчит, стесняется, хоть и знает материал. Поговорив с Максимом, специалисты выяснили, что причина такого поведения - страх. Мальчик не уверен в себе, боится ошибиться и предпочитает молчать.

«Мы разработали совместный план действий, в котором кроме наших специалистов были задействованы и родители Максима, и школьный учитель. Главной задачей было научить мальчика спокойно относиться к ошибкам. Дома родители стали хвалить за попытку, а не только за результат. Учительница в школе поэтапно вовлекала Максима в работу на уроке, предлагая в начале отвечать письменно. Так шаг за шагом помогли ребенку поверить в себя», — дополнила Светлана Самохина.

Сформировать и укрепить адекватную самооценку ребенка могут различные упражнения и техники. Они активно используются специалистами центров для детей-сирот и будут полезны всем родителям.

Право на эмоции

Многие родители неосознанно обесценивают детские переживания фразами: "не расстраивайся", "это ерунда", "мальчики не плачут". Такие реакции формируют у ребенка ощущение, что его чувства не важны. Вместо этого нужно признать право ребенка на любые эмоции: "я вижу, ты расстроен", помочь ему назвать их "похоже, ты злишься из-за того, что не получилось…" и предложить безопасный способ выражения "когда я злюсь, мне помогает побить подушку".

Банка достижений

Дети быстро забывают свои успехи, но долго помнят неудачи. "Банка достижений" помогает сместить фокус внимания. Заведите красивую банку или коробку, каждый день записывайте с ребенком на листочке любое его достижение - большое или маленькое. Главное, чтобы оно было конкретным: вместо "был хорошим" лучше - "помог маме с домашними делами". В трудные моменты доставайте записки и читайте вместе.