Как нужно реагировать на потерю интереса к учебе у ребенка

Нейропсихолог Анастасия Петрова рекомендовала не ругать ребёнка за потерю интереса к учёбе.

© unsplash

В беседе с sovainfo.ru эксперт отметила, что прежде всего нужно поговорить с ребёнком открыто и постараться выяснить, почему он не проявляет интереса к знаниям.

По словам специалиста, иногда ребёнок не видит личного смысла в получении знаний, так как учится только ради похвалы родителей, хороших оценок, подарков или просто чтобы «не расстраивать» взрослых.

Нейропсихолог рекомендовала показать, как школьные знания связаны с реальной жизнью и применяются на практике.

Также помогут дополнительные занятия: кружки робототехники, рисования, иностранных языков, спортивные секции — то, что по-настоящему захватит ребёнка и даст возможность почувствовать себя компетентным и увлечённым, добавила эксперт.

Ранее Виктория Манакова, гештальт-терапевт, психолог сервиса «Ясно», рассказала в беседе с RT, как правильно реагировать на оценки ребёнка в школе.