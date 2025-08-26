Какие цветы купить на 1 сентября

Букет цветов на День знаний в этом году обойдется примерно в 4 тыс. рублей. По данных аналитиков, это выше прошлогоднего уровня на 9%. Зачастую флористы предлагают не только букеты, но и сразу дополняют их подарочными сертификатами, чаем или сладостями. Какие цветы, с дополнением или без, лучше всего преподнести учителю на 1 сентября, Авторадио рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова:

"Проверенная классика - это всегда надежно. То есть роза - традиционный подарок, традиционные цветы, которые дарят в любом случае. Поэтому это уже беспроигрышный вариант. Если вам хочется как-то отличиться, я имею в виду в этот сезон, очень хорошо и так неожиданно смотрятся подсолнухи. Если вы хотите такой классический вариант - это хризантемы. Одноголовые хризантемы, они очень разные по виду, по цвету. То есть как бы такой букет из, скажем, одноголовых хризантем для человека, который вы видите впервые, это тоже надежный вариант".

Эксперт, также отмечает, что если ваш учитель - мужчина, то также можно подарить ему букет.

"Традиционно мужские цветы- это, скажем, геордины, гладиолусы и те же самые хоризантемы. Если розы именно хочется подарить, то это уже какие-то более темные окраски, такой бордового цвета, ну такие вот строгие цвета".

Оптимальным бюджетом на подарок учителю россияне назвали сумму в 1–5 тыс. рублей. И лишь 1% готовы потратить на презент для учителя более 12 тыс. рублей.