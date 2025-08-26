Сколько должен весить школьный рюкзак

Снаряжённый всеми предметами рюкзак должен весить не более 10% массы тела ребёнка, рассказал в беседе с RT Александр Саутенко, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.

«Например, если ученик весит 30 кг, то максимально допустимый вес ранца — около 3 кг. Перегрузка приводит к смещению центра тяжести, ребёнок начинает компенсаторно напрягать мышцы и сутулиться. Это путь к хронической боли и проблемам с осанкой», — предостерёг специалист.

По его словам, рюкзак должен быть удобным в первую очередь для школьника.

«Поэтому важно, чтобы он примерил его в магазине, походил и почувствовал, не мешает ли он при движении. Если ребёнок наклоняется вперёд или меняется его походка, это сигнал, что модель не подходит», — подчеркнул собеседник RT.

Как посоветовал эксперт, ребятам помладше лучше выбирать вариант с твёрдым каркасом и ортопедической спинкой — так нагрузка распределяется равномернее.

«Подросткам подойдут более мягкие модели: их позвоночник уже сформирован и переносит нагрузку легче. Одна из самых частых ошибок — ношение рюкзака на одном плече. Так вес распределяется неравномерно, смещается центр тяжести, а это прямая дорога к деформациям позвоночника. Лямки должны быть отрегулированы так, чтобы рюкзак плотно прилегал к спине и не свисал ниже поясницы», — добавил врач.

Также собеседник RT отметил, что ребёнок берёт с собой в школу учебники, тетради, пенал и прочие принадлежности, которые в сумме могут давать немалую массу.

«Чтобы избежать перегруза, важно использовать электронные версии учебников, договориться о втором комплекте книг (один для школы, другой для дома), проверять, чтобы ребёнок не носил в портфеле лишних вещей», — посоветовал Саутенко.

