Ученые выяснили, что улучшает память дошкольников

Посещение музеев улучшает слуховую рабочую память дошкольников
Ученые факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выявили влияние регулярных посещений музеев на улучшение слуховой рабочей памяти детей дошкольного возраста. Выводы уточняют роль культурной активности в когнитивном развитии детей, сообщила пресс-служба вуза.
Авторы провели опрос представителей более 1,2 тыс. семей с детьми дошкольного возраста.
«В результате было обнаружено, что у детей, регулярно посещающих музейные выставки и экспозиции, значимо выше развита слуховая рабочая память. При этом обнаруженная закономерность сохраняется независимо от пола и возраста детей, а также уровня образования родителей. Полученные выводы подчеркивают особую важность культурной активности для когнитивного развития детей дошкольного возраста», — сообщили в МГУ.
Согласно полученным результатам, около половины опрошенных семей регулярно посещают культурные мероприятия: музеи - 47,2%, театры - 55,2%. В семьях, где родители имеют высшее образование, частота посещения музеев и театров с детьми значимо выше, уточняют в вузе.
«Исследование подчеркивает важность создания и внедрения программ, направленных на повышение доступности регулярного участия российских семей в культурных мероприятиях, что в перспективе способствует всестороннему развитию подрастающего поколения», — также отметили в пресс-службе университета.
Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Early Child Development and Care.