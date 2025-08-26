Врач предупредил о необходимости медосмотра перед школой

Медосмотр перед началом учебного года в семь лет может выявить злокачественные заболевания кроветворной системы, инфекции, воспаление почек, аномальное строение органов и пороки сердца. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр Европейского медицинского центра (EMC) Инга Лалаян.

© РИА Новости

«Общий анализ крови рекомендуют сдавать регулярно с 6–7 лет. Он может выявить анемии, инфекции, воспалительные процессы, злокачественные заболевания кроветворной системы, нарушения свертываемости крови. Общий анализ мочи сдают в 6 или 7 лет, а профилактическое УЗИ почек и органов брюшной полости обычно проводятся в 3 года, 7 лет и 15 лет, а также по медицинским показаниям. Они помогают выявлять пороки развития органов мочевыделения, гломерулонефриты, хронические воспалительные процессы почек и мочевыводящих путей. УЗИ органов брюшной полости позволяет выявить аномалии строения органов, заподозрить злокачественные или доброкачественные новообразования, гепатиты», – рассказала доктор.

По результатам эхокардиографии, которую, по словам врача, проводят в 6–7 лет в рамках диспансеризации перед школой, можно диагностировать врожденные и приобретенные пороки сердца, миксоматозные изменения клапанов, а также дилатационные и гипертрофические кардиомиопатии, включая кардиомиопатию типа некомпактного миокарда.

«Электрокардиография, которая также проводится перед поступлением в школу, помогает диагностировать нарушения проводящей системы сердца, длительных пауз ритма, значительную эктопическую активность, включая фибрилляцию предсердий, которая не всегда проявляется явно при обычном клиническом осмотре. Все перечисленные болезни опасны, и нуждаются в ранней диагностике, поэтому важно не пренебрегать медосмотром перед началом учебного года», – заключила врач.

Кроме того, Лалаян советует обратиться за консультацией к эндокринологу, ЛОРу, неврологу, офтальмологу, стоматологу и детским урологу или акушеру-гинекологу.