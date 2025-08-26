Как ребенку заработать на карманные расходы

По данным опроса SuperJob, 78 процентов родителей считают, что дети должны устраиваться на работу до 18 лет. При этом 39 процентов уверены, что подростки могут начать зарабатывать в 14-15 лет, а 9 процентов предлагают им самостоятельно получать деньги уже с 12-13 лет. Однако российское законодательство накладывает строгие ограничения на детский труд. «Лента.ру» рассказывает, какие легальные и безопасные возможности заработка есть у 12-летних детей в России.

Как закон разрешает зарабатывать детям

Российским законом установлены четкие возрастные рамки для детского труда:

официально трудоустроиться ребенок младше 14 лет не может;

трудовая деятельность возможна только в свободное от учебы время и исключительно с согласия родителей;

работа не должна причинять вред здоровью;

дети старше 14 лет имеют право заниматься трудовой деятельностью, но с ограничениями по продолжительности рабочего дня и виду работ.

Если ребенку меньше 14 лет, то единственным легальным способом официально зарабатывать деньги является участие в киноиндустрии, театре, цирке или рекламных съемках, рассказала «Ленте.ру» старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Галина Платунина.

При этом ребенок может зарабатывать без официального трудоустройства, выполняя поручения родителей или знакомых — например, покупая им продукты, помогая по хозяйству или присматривая за детьми и домашними животными.

Правила официального трудоустройства детей до 18 лет

Право на официальное трудоустройство появляется только с 14 лет, и при этом обязательны несколько условий:

потребуется письменное согласие одного из родителей или попечителя;

разрешается только легкий труд, не наносящий вреда здоровью ребенка;

работа должна осуществляться исключительно во внеурочное время.

«Даже с 16 лет, когда подросток уже может заключать трудовой договор самостоятельно, сохраняются ограничения. Например, нельзя работать на вредных производствах, в ночные смены, под землей, в игорных или религиозных организациях, заниматься продажей алкоголя, табака, токсичных веществ, управлять транспортом», — рассказала «Ленте.ру» юрист «Онлайн-школы №1» Татьяна Чечкова.

По ее словам, для официального оформления на работу подростку потребуются документы:

паспорт или свидетельство о рождении;

СНИЛС;

справка по форме 086/у;

трудовая книжка или форма СТД-Р;

согласие родителей (если нет 16 лет);

документы об образовании и воинском учете (при необходимости).

Как ребенку найти подработку

Если речь идет о заработке карманных денег, родители могут сами поощрять детей за выполнение мелких бытовых поручений. Например, можно предложить вознаграждение за то, что ребенок:

выносит мусор;

моет пол;

убирает свои игрушки;

прибирается в своей комнате;

помогает стирать и складывать вещи;

поливает цветы.

Если же речь идет о детском заработке денег не из семейного бюджета, то родители, исходя из желания и свободного времени ребенка, могут предложить его возмездную помощь соседям или друзьям. К примеру, ребенок 12 лет вполне может справиться с:

выгулом соседской собаки;

мытьем автомобиля во дворе;

помощью в домашних делах пожилым людям;

походом в магазин;

уборкой листьев в частном доме.

Если и так работу для ребенка найти не удалось, то можно попробовать разместить объявления на местных форумах или специальных сайтах, например «Авито» или «Юду».

«Иногда онлайн-платформы предлагают несложные задания, подходящие детям младшего возраста», — обратила внимание Галина Платунина.

Заниматься поиском подработки для ребенка должны родители, а не дети, считают опрошенные «Лентой.ру» эксперты.

Важно понимать, что, когда ребенок начинает подрабатывать, родители все равно остаются ответственными за его безопасность.

«Именно родителям следует обсудить с работодателем, будь то сосед или какая-либо компания, детали работы, проверить надежность работодателя и установить разумный рабочий график», — обратила внимание в беседе с «Лентой.ру» ведущий специалист по работе с молодежью в МАУ МКЦ «КРЕДО» Ленинградской области Дарья Архангельская.

Варианты заработка в 12 лет

Услуги по уходу за животными

Многие владельцы собак и кошек готовы платить людям, чтобы те покормили питомцев, погуляли с ними и поиграли. Например, когда хозяевам нужно уехать — в отпуск или командировку.

Также 12-летний ребенок может зарабатывать деньги, следя за внешним видом животных. Таким образом можно помогать, например, пожилым соседям, которым тяжелом самостоятельно ухаживать за питомцами. Разумеется, речь идет не о профессиональном груминге — подросток может вычесывать шерсть собаки или кошки, мыть их или подстригать когти, но только если животные не агрессивные. Регулярность таких процедур зависит от породы: в то время как одних питомцев нужно вычесывать раз в неделю или две, другим нужен ежедневный уход.

Присмотр за детьми

Присмотр за младшими братьями и сестрами — обычное дело в больших семьях. Именно в возрасте 12-14 лет многим детям начинают доверять следить за малышами, сначала на короткое время, а затем и на более длительный срок.

Набравшись опыта дома, ребенок может предлагать свои услуги соседям, у которых есть маленькие дети. Разумеется, речь идет о кратковременном присмотре — например, погулять с малышом, если родители болеют, или посидеть с ним дома, пока взрослые отъехали по делам на пару часов.

Помощь по дому и хозяйству

Некоторые дети отлично справляются с организацией и наведением порядка. Если ребенок из таких, то он может подзаработать, разбираясь в кладовых и шкафах у родственников, друзей и соседей.

К примеру, ребенку можно поручить:

сортировать продукты, проверяя сроки годности;

раскладывать вещи по полкам в шкафу;

сортировать мусор для переработки;

помогать в организации пространства гаража или подвала.

Если вы живете в сельской местности, то хорошей работой для 12-летних может стать сбор фруктов и овощей. Также можно поручить им стричь газон или убирать листья и мусор с участка.

Актерская деятельность

Такой способ заработка подойдет для ребенка, который проявляет интерес к кино или театру и не раз говорил, что хотел бы стать актером.

Однако прежде чем вести сына или дочь на профессиональные кастинги, которые проводят для поиска героев новых фильмов, сериалов и постановок, стоит отдать его на курсы актерского мастерства или в театральную студию. Возможно, посетив несколько занятий, ребенок передумает и решит, что ему неинтересно этим заниматься.

Если же такие курсы лишь усилят желание попробовать себя в актерской карьере, стоит начинать с малого — например, с участия в студенческих фильмах или постановках в местных театрах. Такой подход позволит подготовить профессиональное портфолио, которое поможет при поиске более серьезных и крупных проектов.

Кроме того, ребенок может за вознаграждение читать рассказы и стихи или разыгрывать сценки на мероприятиях, а также петь на концертах и фестивалях.

Мытье машин

Ведро, шланг и немного чистящих средств — вот и все, что нужно для открытия бизнеса по мойке автомобилей. Как только ребенок научится мыть семейный автомобиль, можно смело предлагать услуги друзьям, родственникам и соседям.

Если занятие понравится, то со временем школьник сможет освоить и другие навыки — например, научиться чистить салон или покрывать машину воском.

Репетиторство

Если ребенок хорошо учится, он может использовать свой опыт, чтобы помочь младшим школьникам улучшить оценки. Став репетитором, он заодно укрепит свои собственные знания, а еще сможет развить важные социальные навыки, такие как эмпатия, умение общаться и доступно объяснять материал.

Продажа ненужных вещей

Это отличный способ заработка, который поможет не только избавиться от хлама в квартире, но и познакомиться с соседями. Речь идет об организации простой офлайн-распродажи — устроить ее можно как дома, так и во дворе, например, на детской площадке.

12-летний ребенок вполне сможет взять на себя такие задачи, как организация пространства для распродажи, расклеивание объявлений и общение с покупателями. При этом выбирать вещи для продажи и назначать за них цену школьник должен вместе с родителями. Так ребенок не сможет продать нужное и не продешевит. Для примера, можно позволить ребенку продавать:

его старые игрушки;

прочитанные им книги;

ненужную одежду, особенно если она в хорошем состоянии;

детский велосипед или ролики;

устаревшие видеоигры.

Монетизация творчества и хендмейда

В 12 лет дети могут начать зарабатывать на творчестве. Так, они могут продавать свои рисунки, стихи или изделия ручной работы — например, украшения или мыло ручной работы.

Мыловарение может стать интересным и прибыльным занятием для ребенка. Под присмотром родителей он может экспериментировать с различными ингредиентами, такими как эфирные масла, красители и ароматизаторы.

Товары можно продавать друзьям, знакомым или на ярмарках и рынках. Также можно организовать продажи через соцсети или специальные платформы.

Услуги по уходу за растениями и садоводству

Полив комнатных растений и уход за клумбами на придомовом участке — занятия, на которые порой не хватает времени у взрослых. Их вполне можно поручить ребенку: в 12 лет дети могут поливать цветы, рыхлить почву, обрезать кусты или подкармливать растения.

Если школьнику понравится, он может организовать кружок по уходу за растениями, где будет обучать сверстников основам садоводства. Также он может начать разводить цветы на продажу. Популярные и редкие растения стоят немало даже в сервисах с онлайн-объявлениями, а за счет массовой продажи цветов к праздникам можно заработать сумму, сравнимую с зарплатой взрослых.

Изготовление выпечки на заказ

У некоторых детей с раннего возраста проявляется интерес к кулинарии и выпечке. Они начинают готовить, вдохновляясь мастер-классами и видео в интернете, где профессиональные повара и кулинары делятся своими секретами и рецептами.

Однако прежде чем пытаться на этом заработать, ребенок должен научиться готовить еду под присмотром родителей. Когда же слухи о том, насколько вкусными получаются приготовленные им блюда, дойдут до соседей, друзей и одноклассников, можно предложить им оформить заказ этих кулинарные шедевры.

Особенно актуальным такой способ дохода становится перед крупными праздниками — например, в преддверии 8 Марта или Нового года.

Помощь в организации мероприятий

12-летнему ребенку уже можно доверить выполнение ответственных заданий на различных мероприятиях — например, на детских праздниках, спортивных турнирах или свадьбах. Школьник вполне справится с:

регистрацией гостей;

расстановкой декоративных предметов интерьера (только если они не тяжелые и не слишком большие);

сервировкой столов;

уборкой посуды;

подготовкой игр и активностей для гостей;

фотосъемкой на телефон или фотоаппарат;

анкетированием гостей.

Распространение рекламы

Компании не могут официально нанять 12-летнего ребенка для раздачи листовок, буклетов и флаеров. Однако фирмы, которые не готовы выделить на это существенный бюджет, принимают подростков на работу неофициально.

В таких случаях родители обычно обговаривают условия сотрудничества с работодателем за ребенка и дают разрешение на его работу.

Заработок на хобби

Ребенок может воспользоваться камерой своего телефона и доступом в интернет, чтобы начать создавать увлекательный контент. Это может быть все что угодно, например:

влоги о повседневной жизни;

видеообзоры любимых игрушек;

уроки по рисованию, танцам или школьным предметам;

развлекательные челленджи.

Когда у аккаунта на выбранной платформе наберется хотя бы 1000 подписчиков, ребенок сможет зарабатывать деньги за счет рекламы в видео или спонсорских контрактов.

Фриланс

Еще один способ заработать на карманные деньги — выполнение легких заданий в интернете. Например, школьники могут писать отзывы на детские товары, создавать посты для блогов или проходить опросы. Кроме того, ребенок в этом возрасте уже способен делать простой дизайн логотипов или картинки для социальных сетей. Их тоже можно продавать через интернет.

Будьте осторожны! В мире фриланса и интернет-заработка можно столкнуться с мошенничеством. Избегайте подозрительных предложений — если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, эту вакансию опубликовали мошенники. Перед тем как позволить ребенку зарабатывать в интернете, взрослым следует объяснить ему, что нельзя делиться личными данными, в том числе и данными банковских карт родителей.

Как родителям мотивировать ребенка на подработку

Работа в детстве помогает развивать важные жизненные навыки, а также формирует понимание ценности денег. По мнению Галины Платуниной, чтобы дети воспринимали работу как полезное занятие, им нужна правильная мотивация. Она рекомендует родителям: