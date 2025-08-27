Каким должен быть идеальный завтрак для школьника

Правильный завтрак является ключом к продуктивному учебному дню школьника. Об этом заявил врач-педиатр Дмитрий Казаков в разговоре с URA.RU.

По словам эксперта, идеальный утренний приём пищи должен содержать три основных компонента: сложные углеводы, белки и полезные жиры. Такой состав обеспечивает стабильный уровень энергии и улучшает когнитивные функции, что подтверждено исследованиями.

Врач рекомендует придерживаться принципа «гарвардской тарелки»: половину порции должны занимать овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые продукты (например, каша или цельнозерновой хлеб), и ещё четверть — источники белка (яйца, йогурт, сыр).

Если ребёнок отказывается от полноценного приёма пищи с утра, можно предложить ему альтернативу — стакан молока или кисломолочный напиток. Между тем детям на завтрак не стоит есть сладкие хлопья и батончики, чипсы, сухарики, колбасные изделия и полуфабрикаты.

На случай длительного учебного дня Казаков советует давать ребёнку с собой ланч-бокс с полезными перекусами: фруктами, орехами и цельнозерновыми продуктами.