Педиатр рассказала о негативном влиянии блогеров на питание подростков

Многие из них пропагандируют идеалы, стремление к которым может привести к серьёзным патологиям.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат медицинских наук, главный врач детской поликлиники номер 99 ДЗМ Анастасия Рубцова.

«Создание собственного идеала или стремление к идеалу, может быть, это даже не только мамы, но и у нас сейчас столько всяких марафонов в социальных сетях, блогеров, которые рассказывают, как хорошо и здорово жить. На самом деле на подростка могут очень сильно влиять. Это и демонстрация приоритета личностного успеха, если этот человек успешен, и стремление к каким-то достижениям в спорте. Всё это может сыграть злую шутку, потому что любое ограничение, есть сейчас даже такой тип нарушения пищевого поведения как «ограничительный», он ведёт к дальнейшим срывам».

Ранее Анастасия Рубцова перечислила признаки, указывающие на нарушение пищевого поведения у детей. Необходимо обратиться к врачу, если в течение шести месяцев у ребёнка «стоит вес».