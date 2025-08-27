Психолог призвала родителей ограничивать общение детей с чат-ботами

ИИ не может заменить ребёнку «живую» беседу, проявить эмпатию и поддержку.

Он даёт лишь алгоритмы, которых недостаточно для решения проблемы. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила кандидат психологических наук Софья Сулим.

«Необходимо пытаться решить эту проблему, хотя бы ставя какой-то контроль, потому что это всё равно движение вперёд. Мы видим реальную проблему и пытаемся её решить. Принцип воспитания детей — должны быть какие-то ограничения, не наказания, а границы. И тогда человек больше понимает. Машина, искусственный интеллект не может дать то, что может дать живой человек: эмпатию, человечность и некую поддержку. Потому что алгоритм даёт рекомендации. Их совершенно недостаточно, чтобы решить вопросы и просто пережить какие-то обычные подростковые переживания».

Ранее появилась информация, что ChatGPT планирует внедрить родительский контроль после обвинений, связанных со смертью подростка, обсуждавшего с чат-ботом намерения покончить с собой.

Также пользователи смогут указать контакт доверенного лица для связи в экстренных ситуациях. Кроме того, OpenAI подчёркивает, что в ChatGPT уже работают алгоритмы, предназначенные для отговаривания от опасных действий. Однако при продолжительном взаимодействии ответы бота могут содержать ошибки, добавили в компании.