Психолог рассказала родителям, как вести себя во время истерики ребенка

Детская истерика не всегда является способом манипуляции, зачастую это сигнал о физическом дискомфорте, помочь ребенку справиться с эмоциями могут тактильный контакт и дыхательные упражнения. Об этом сообщается в Telegram-канале Детского клинического центра имени Рошаля со ссылкой на медицинского психолога учреждения Анну Авдееву.

«Истерика – это не манипуляция, а сигнал, что ребенок не справляется с эмоциями. Ваше спокойствие – главное лекарство», – приводятся в сообщении слова Авдеевой.

Уточняется, что помочь ребенку прекратить истерику можно только с правильным настроем – в спокойном состоянии. Затем следует обнять малыша и постараться переключить его внимание – тактильный контакт даст ребенку чувство безопасности. Помогут также и дыхательные упражнения, например, можно предложить ребенку надуть воображаемый воздушный шарик.

«Истерики у детей – это не просто капризы, а часто крик о помощи, который ребенок не может выразить словами. <…> 80% истерик у детей трех-пяти лет происходят из-за физического дискомфорта – голод, усталость, жара», – пояснили в Детском клиническом центре имени Рошаля.

При этом подчеркивается, что родителям в таких ситуациях следует избегать криков и угроз, физических наказаний и попыток пристыдить ребенка при посторонних людях.