Эксперт по этикету рекомендовала дарить учителям на 1 сентября один букет от класса

Это позволит сэкономить время преподавателя, который должен заниматься детьми, а не «цветочным магазином». Часть собранных денег можно перечислить в благотворительный фонд. Такие советы в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала Екатерина Богачёва. «Традиционно действительно принято отправлять детей на линейку с цветами. Но в последние годы есть хорошее решение, когда родители скидываются на один букет учителю. А все остальные деньги они переводят в благотворительные фонды. Это хорошая практика, потому что учитель не вынужден заниматься не детьми, а целым цветочным магазином. Потому что букеты требуют ухода. И при этом дети с самых ранних лет понимают ценность благотворительности, особенно если детально им рассказать про то, как это работает. Поэтому ничего плохого в букете цветов нет — это хороший знак внимания. Но при этом не стоит делать букеты слишком большими». Ранее эксперт по этикету Эля Басманова призвала родителей школьников придерживаться правил в подборе гардероба к 1 сентября. На торжественную линейку стоит приходить в уместной одежде. Отступать от регламента «неверно». В противном случае ребёнок понесёт «имиджевые потери», впечатление о нём будет «провальным».