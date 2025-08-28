Зачем дети разрезают себе рты и чем это опасно

В соцсетях появился новый тренд: подростки разрезают уголки рта ножницами, чтобы сделать рот визуально шире. Это опасно развитием инфекции, сильными кровотечениями, нарушениями мимики, а также появлением шрамов, от которых нельзя будет избавиться. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Ольга Авдейкина.

© Газета.Ru

«Любое повреждение кожи — это потенциальные входные ворота для бактериальных и вирусных инфекций, которые при отсутствии своевременного лечения могут быть чреваты более тяжелыми осложнениями. Повреждение кровеносных сосудов в зависимости от их калибра может привести к достаточно интенсивным, сложно останавливаемым кровотечениям», – объяснила врач.

При несоблюдении мер асептики и антисептики, которые невозможно полностью создать вне клиники, самым частым осложнением ран являются бактериальные инфекции.

«При отсутствии адекватного лечения инфекции кожи могут распространяться на подлежащие мягкие ткани, может возникнуть флегмона, состояние, при котором кроме приема антибиотиков потребуется также проведение хирургического лечения — вскрытие полостей с гноем и дренирование их. Более тяжелым осложнением инфекций кожи может быть сепсис, так как кожа лица очень хорошо васкуляризирована, в ней много сосудов, бактерии могут попасть в кровяное русло и вызвать заражение крови – это тяжелое, опасное для жизни состояние», – рассказала врач.

Непосредственно у углов рта крупных ветвей периферических нервов нет, но нижние ветви лицевого нерва могут располагаться недалеко от них.