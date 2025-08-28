Психолог назвала полезным совместное чтение книг с ребенком

Психолог Александра Чмуж рассказала, что совместное чтение книг с ребёнком поможет снизить у него тревожность и напряжение.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что при таком времяпровождении внимание родителя целиком направлено на совместный с ребёнком процесс.

«Есть только вы и он. Такое внимание особое — ребёнок чувствует себя увиденным, удовлетворяет потребность в близости», — сказала Чмуж.

По словам специалиста, также совместное чтение формирует эмпатию, а эмоциональная подача текста помогает развивать воображение, внимание и память.

