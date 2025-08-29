Психолог Дугенцова: не стоит отбирать у детей гаджеты с 1 сентября

Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова выразила мнение, что не стоит отбирать у детей гаджеты с 1 сентября.

«Как, собственно, вводить ограничения на использование гаджетов? Первое, главное правило — не делать это резко. Если сразу сказать, что с сегодняшнего дня — никаких игр, никаких рисовашек, всё убираешь, то почти всегда будут слёзы, скандалы, интриги, расследования», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, лучше сокращать экранное время постепенно. К примеру, можно лечь спать на час раньше, потом договориться, что вечером телефон убирают раньше.

Как отметила Дугенцова, исследования показывают, что час-два в день на развлечения в телефоне или компьютере — это нормально, если хватает времени на сон, спорт и общение.

Ранее психолог Екатерина Каталина рассказала, что родители должны не запрещать детям сидеть в интернете и соцсетях, а научить их не злоупотреблять вредным контентом и не проводить в сети всё свободное время.