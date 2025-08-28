Как понять, что ребенок подвергся буллингу

Испорченное настроение, страх или снижение мотивации к учебе являются признаками того, что ребенок подвергается буллингу. Об этом Москве 24 рассказал руководитель психологической службы РАНХиГС, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований, кандидат психологических наук Кирилл Хломов.

По его словам, ярким сигналом служит нежелание ребенка идти в школу или заходить в класс, а также отказ от выполнения домашнего задания.

"На все это нужно обратить внимание. Также стоит поинтересоваться у ребенка, что у него происходит", – посоветовал эксперт.

Как уточнил психолог, буллинг может проявляться по-разному. Например, в виде драк, синяков, страха или агрессии, связанных с конкретными ситуациями или одноклассниками.

Однако гораздо чаще встречается косвенный буллинг, когда дети исключают друг друга из чатов или отказываются общаться, обратил внимание Хломов.

"Обычно ребенок не хочет показывать чаты в классе, он расстраивается, и если чувствует себя исключенным, ему неловко рассказывать об этом родителям", – пояснил он.

Вместе с тем косвенный буллинг зачастую связан с физическим, из-за чего родители могут эмоционально отреагировать на данную информацию. Именно это и мешает им действовать конструктивно, указал эксперт, посоветовав в таком случае обратиться к специалисту.

"С одной стороны, важно не настраивать ребенка, что с ним может что-то случиться в школе, то есть чрезмерно не запугивать. С другой, нужно дать ребенку понять, что школа – это не то же место, что и дом, там другая обстановка", – продолжил психолог.

Если ребенок идет в учебное заведение в первый раз, ему важно объяснить, что у людей в школе могут быть разные интересы и воспитание, пояснил Хломов.

Особый акцент стоит сделать на том, чтобы ребенок понял, что он может обращаться за помощью к родителям или другим взрослым. При этом последние должны показать, что будут на его стороне и не станут ругать за то, что он рассказал о своих проблемах.

"Дети могут сильно пугаться того, что сделали что-то нехорошее, неподходящее, поэтому боятся об этом рассказывать, чтобы не казаться плохими. Ребенку нужно сказать: "Если тебя будет что-то беспокоить или покажется, что происходит что-то неприятное тебе, ты можешь обратиться за помощью", – объяснил эксперт.

Однако это не значит, что нужно одобрять все поступки ребенка, если они противоречат моральным принципам, добавил Хломов.

Также он назвал четыре признака, отличающие буллинг от простого конфликта и других ситуаций. Среди них: целенаправленность действия, насилие, неравенство сил и давление в течение продолжительного времени.

В таких случаях стоит обратиться к школьному психологу и учителям, поскольку они хорошо разбираются в таких ситуациях. В подтверждение своих слов Хломов рассказал о результатах нескольких исследований, согласно которым именно администрация играет решающую роль в предотвращении и разрешении буллинга в школе.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Михаил Берулава обратил внимание, что в РФ необходимо принять закон для борьбы с буллингом в школах. По его словам, подход к законопроекту должен быть взвешенным.

Депутат отметил, что проблема буллинга в школах требует системного подхода и законодательного реагирования. По словам Берулавы, реальность школьной среды диктует обществу необходимость разработки таких регламентов, которые могли бы защитить детей и педагогов от травли.