Что такое «бедроттинг» и чем он опасен для зумеров

Безопасное для мозга количество просмотров коротких видео составляет не больше часа в день, сказала в эфире НСН Наталья Наумова, призвав ленивых бездельников заменить телефон с кроватью на спорт и свежий воздух.

Бесцельное лежание в кровати с телефоном, ставшее новым трендом, обсуждаемым молодежью в соцсетях, вредно для мозга, предупредила в интервью НСН детский психолог Наталья Наумова.

Среди зумеров набирает популярность так называемый «бедроттинг» (bedrotting, «гниение в кровати»). Так описывают свою жизнедеятельность подростки, которые не работают, не делают ничего полезного и лежат целыми днями на кровати с телефоном. Таким образом они якобы избегают выгорания. Наумова призвала не злоупотреблять погружением в виртуальный мир гаджетов.

«Чтобы прийти в себя, человеку необходимо не только лежать, но еще и двигаться. Если человек будет лежать вместе с телефоном вместо сна, то отдыха не произойдет, потому что нервная система будет перенапрягаться, мозг будет анализировать большое количество информации. Молодежь любит смотреть короткие ролики, получая таким образом большое количество дешевого дофамина. Соответственно, мы увидим разрушение нервной системы, утомление не пройдет. Это неэффективный способ», - напугала психолог.

При этом она отметила, что дозированное «залипание» в телефон, как и чтение, все же может помочь отдохнуть.

«Для эффективного отдыха необходим хороший сон, свежий воздух, спорт и какая-то посильная интеллектуальная нагрузка. Человеку важно выспаться. Если он лежит без телефона, то восстанавливается. Если человек устал от физического труда, нужно выспаться, если эмоционально, то нужно перезагрузиться и получить какие-то положительные эмоции. Здесь может помочь чтение, небольшое количество роликов также может улучшить настроение, но здесь важно контролировать время. Просмотр видеороликов в течение дня должен быть небольшим: 10-15 минут, а потом обязательно пауза. Таких эпизодов может быть не больше четырех в день, тогда это не будет вредить мозгу», - заключила собеседница НСН.

