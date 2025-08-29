Сколько заработали подростки за прошедшее лето

Каждый шестой родитель в РФ сообщил, что его ребенок подрабатывал летом, чаще всего они устраивались курьерами. Треть подростков заработали за летнюю подработку более 30 тыс. рублей, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которое имеется в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 900 респондентов из всех регионов страны, имеющих детей-подростков.

«15% родителей сообщили, что их ребенок или дети подрабатывали все лето. Еще 10% отметили, что дети работали пару раз, а 8% - один месяц. Большинство же (64%) родителей убеждены, что летом подросткам важно отдыхать, поэтому их дети не подрабатывали», — говорится в итогах исследования.

Чаще всего подростки устраивались курьерами (27%), на склад (24%), бариста (9%), официантами и промоутерами (по 6%), продавцами-консультантами, аниматорами и копирайтерами (по 3%).

Аналитики выяснили, что 24% детей, которые работали летом, сумели заработать до 5 тыс. рублей, 16% - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 18% - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, 6% смогли заработать от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 9% - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, еще 6% - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом 21% смогли получить более 50 тыс. рублей за время своей летней подработки.

В 2024 году более 30 тыс. рублей за летнюю подработку смогли заработать лишь 22% подростков, тогда как в текущем году этот показатель составляет 36%.