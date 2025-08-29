В полиции рассказали о взаимосвязи СДВГ и риске правонарушений

В СИЗО Москвы вдвое выросло количество детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сказал НСН Алексей Лобарев. Взрослые, у которых в детстве был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности, на 30-50% чаще совершают преступления, а количество детей с таким диагнозом в СИЗО Москвы увеличилось вдвое. Об этом НСН заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев. «Риск развития у детей с СДВГ антисоциального поведения выше, чем у их сверстников, что показывают анализ и зарубежные исследования. У тех взрослых, у кого в детстве был диагноз СДВГ, вероятность совершения преступлений и антисоциального поведения выше на 30-50%. Ну а наша статистика показывает, что у детей с СДВГ на 50% чаще есть признаки антисоциального поведения, и вероятность их вовлечения в подобные действия на 25% выше. Эти ребята выделяются. В СИЗО Москвы число таких детей выросло вдвое! По общению с ними видно, что у них есть проблемы с вниманием и с усваиванием информации», — сказал Лобарев. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец заявила, что СДВГ требует вмешательства и коррекции со стороны родителей и врачей ради будущего самого ребенка, при этом не стоит путать СДВГ и отсутствие воспитания.