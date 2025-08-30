Что должен знать ребенок о дороге в школу

Перед началом нового учебного года надо обязательно напомнить детям правила безопасности, которые необходимо соблюдать по дороге в школу. В частности, необходимо рассказать ребенку, как переходить улицу и вести себя в транспорте, советует Telegram-канал "Объясняем.рф".

Если ваш ребенок идет в первый класс, то следует заранее вместе с ним изучить маршрут до школы.

«Заранее пройдите с ребенком путь до школы. Выберите безопасный маршрут: людный и хорошо освещенный», — информирует канал.

При этом обратите внимание сына или дочери на перекрестки и пешеходные переходы: какие из них регулируемые, а какие - нет. Убедитесь, что ребенок запомнил остановки и дворы, которые встречаются на пути.

Научите своего школьника главным правилам поведения на дороге. Он должен знать, что переходить дорогу можно только по "зебре" и на зеленый сигнал светофора, а перед выходом на проезжую часть надо смотреть по сторонам: сначала налево, а потом направо. Научите его пересекать улицу только тогда, когда машины остановились.

Объясните ребенку, как вести себя в транспорте. Напомните ему, что заходить в автобус следует после выхода пассажиров; во время поездки надо держаться за поручни, также не стоит отвлекать водителя. Посоветуйте сыну или дочери заранее подходить к дверям перед своей остановкой.

Правила безопасности надо соблюдать и во дворе. Научите ребенка не выбегать на дорогу из-за стоящих машин, так как они закрывают обзор, и проезжающий водитель может не заметить пешеходов. Привейте школьнику привычку всегда смотреть по сторонам и не отвлекаться на телефон.

Также "Объясняем.рф" рекомендует купить ребенку одежду со световозвращающими элементами, тогда водителям будет проще его заметить в темное время суток или пасмурную погоду.