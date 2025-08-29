Эксперт ответил, что приводит к ментальным проблемам у детей

Отучая ребенка от гаджетов, важно предложить ему интересную альтернативу, а для этого самим взрослым нужно оторваться от телефонов и телевизора, сказала НСН Ирина Волынец.

Зачастую причина ментальных заболеваний, в том числе синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), кроется в зависимости детей от гаджетов. Об этом в пресс-центре НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец.

«Я твердо убеждена в том, что очень часто причиной ментальных нарушений, заболеваний и отклонений, цифрового аутизма является зависимость детей от гаджетов. Более того, мы сами, взяв в руки смартфон уже в осознанном возрасте, признаем, что зависим от этого. В Японии, кстати, на уровне государства выступили с инициативой об ограничении пользования всеми гаджетами – не только смартфонами – всем возрастам до 2 часов в сутки. Там посчитали, что ущерба для государства гораздо выше, чем пользы, если человек проводит в Сети больше 2 часов в сутки. Это с учетом и физического, и психического состояния. У нас же экранное время превышает 12 часов! Но если вы отбираете у ребенка телефон, то надо подумать, чего его занять. А для этого надо и самим взрослым оторваться от телевизора и от телефонов», — сказала Волынец.

Ранее психиатр, психотерапевт, профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич заявил, что идея создания какой-то психологической реабилитации для зависимых от гаджетов и соцсетей хорошая, однако она не будет эффективной, если человек сам не осознал своей проблемы.