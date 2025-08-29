Названа основная проблема питания в российских школах

Лето заканчивается, и скоро начнется школьный сезон, что поднимает вопрос о питании детей в школах. Диетолог Римма Мойсенко отметила, что здесь играют роль и эмоции, и учебный план, и взаимоотношения с одноклассниками.

Мы понимаем, что большинство российских школ питаются организованно, и это регламентируется санитарными нормами, правилами в согласии с пищевым рационом и составом продуктов питания. Но там есть один большой минус — зачастую внимание уделяется конкретной стоимости порции, а не качеству продукта, — сказала врач.

В школах уже готовое все — нет больших кастрюль и сковородок, а еда быстро разогревается в печах, которые дают определенную температуру. При этом врач Мойсенко напомнила, что есть школы, где родители сами материально участвуют в организации здорового питания. Они составляют меню, контролируют все процессы и следят за качеством.

Диетолог добавила, что детям нужны индивидуальные диеты: некоторые требуют безглютенового питания или исключения молочных продуктов. Современные возможности позволяют определить аллергены и скорректировать рацион, что помогает ребенку оставаться здоровым, энергичным и лучше усваивать материал, сообщает «Радио 1».

Союз операторов торговых автоматов разрабатывает проект по здоровому питанию из торговых автоматов. Идею поддерживают в Минпросвещения. Педиатр и иммуногенетик Игорь Кашаба объяснил, могут ли вендинговые аппараты заменить учащимся полноценные обеды в столовой.