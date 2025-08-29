Лето заканчивается, и начинается подготовка к школе. Родители покупают канцелярию, одежду и планируют правильное питание и распорядок дня. Диетолог Римма Мойсенко рассказала, каким должен быть завтрак школьника, чтобы у него было достаточно сил и энергии.

© Вечерняя Москва

По ее словам, сложные углеводы из круп поддерживают энергию в течение первых трех часов учебы. Лучший вариант — каша, которая дает силы благодаря волокнам, не вызывает сонливости и помогает ребенку оставаться внимательным.

Мойсенко подчеркнула, что каши должны быть не быстрорастворимыми, а долговарящимися, чтобы сохранять витамины и микроэлементы.

Если это не крупа, то пусть будет омлет из яиц, потому что куриное яйцо на сегодняшний день один из редких суперфудов. Оно не может быть искусственным. Также яйцо может быть всмятку, вкрутую, пашот — как угодно, даже с овощами, — заключила врач в беседе с «Радио 1».

Завтрак — важнейший прием пищи за день, однако далеко не все продукты одинаково полезны по утрам. Гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, каких блюд стоит избегать в это время дня.

Диетолог Анджела Квинтас заявила, что многие люди предпочитают завтракать хлебом со сливочным маслом, однако от этого популярного блюда она рекомендовала отказаться.