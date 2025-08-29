Омбудсмен призвал родителей не путать СДВГ с невоспитанностью

Зачастую родители списывают невоспитанность и невнимание к ребенку на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), не проконсультировавшись с врачом, сказала НСН Ирина Волынец.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) требует вмешательства и коррекции со стороны родителей и врачей ради будущего самого ребенка, при этом не стоит путать СДВГ и отсутствие воспитания. Об этом в пресс-центре НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец.

«Очень часто родители отсутствие воспитания, отсутствие должного внимания к ребёнку списывают на СДВГ – мол, "что с него или с нас взять, у ребенка СДВГ". При этом они не удосужились как следует обследоваться. И даже если у ребенка есть СДВГ, это не значит, что нужно просто констатировать этот факт и ничего не делать. Нужно ребенку помочь, скорректировать ради его же будущего! Если ребёнок хамит окружающим, оскорбляет воспитателей, учителей, сверстников, дерется, если он привык, что к нему должно быть приковано внимание всех взрослых, это может быть не СДВГ, а отсутствие воспитания. Особенно если ребенок в семье один, и ему все посвящают свое внимание», — сказала Волынец.

Ранее Волынец заявила, что СДВГ и расстройства аутистического спектра (РАС) — весьма распространенные ментальные заболевания у детей, при этом идеальным здоровьем отличаются лишь 4% новорожденных.