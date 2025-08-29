Психолог рассказал, как распознать СДВГ у ребенка

Психика ребенка закладывается еще на этапе внутриутробного развития, многое зависит от поведения матери на этом этапе и после рождения малыша, отметила Ольга Софьянова в пресс-центре НСН.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — достаточно распространенный диагноз, и он должен быть поставлен несколькими врачами, а не родителями, которые могут спутать СДВГ с особенностями характера ребенка. Об этом в пресс-центре НСН заявила кризисный психолог Ольга Софьянова.

«Начнем с того, что это должен быть действительно поставленный диагноз, и желательно не одним врачом, а не родителями, как это порой бывает. СДВГ — распространенный диагноз, о нем много говорят. То, что ребенок неусидчивый, еще не показатель — он может быть недостаточно воспитан или у него просто слишком живой характер. Синдромы следует разделять, опираясь на конкретную симптоматику ребенка. Отмечу, что фаза программирования психики ребенка начинается на этапе внутриутробного развития. Многое зависит от переживаний матери на этом этапе, и от поведения после рождения», — сказала Софьянова.

Ранее руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов заявил, что люди с СДВГ могут работать где угодно, однако им будет тяжело справиться с той деятельностью, где требуются скрупулезность и усидчивость.