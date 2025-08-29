Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы

В Москве не планируют вводить единую форму для школьников. Решение о том, какую форму будут носить ученики, каждая образовательная организация принимает сама, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

«В школьной форме ничего не меняется. Решение о введении школьной формы принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы», — уточнила заммэра в беседе с журналистами.

Помощница градоначальника подчеркнула, что нововведений в этом направлении ожидать не стоит.

До этого историк моды Васильев сравнил образцы формы для школьников по новому ГОСТу с костюмами Горбачевых, а также заявил, что они напоминают униформу стюардесс британских авиалиний 80-х годов прошлого века.