Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы

Ракова: решение о введении формы каждая школа принимает самостоятельно
В Москве не планируют вводить единую форму для школьников. Решение о том, какую форму будут носить ученики, каждая образовательная организация принимает сама, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.
«В школьной форме ничего не меняется. Решение о введении школьной формы принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы», — уточнила заммэра в беседе с журналистами.
Помощница градоначальника подчеркнула, что нововведений в этом направлении ожидать не стоит.
До этого историк моды Васильев сравнил образцы формы для школьников по новому ГОСТу с костюмами Горбачевых, а также заявил, что они напоминают униформу стюардесс британских авиалиний 80-х годов прошлого века.