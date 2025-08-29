Старшеклассницы стали чаще использовать косметику перед походом в школу

Использование косметических средств для подготовки к походу в школу стало повседневной практикой многих современных учениц. В прежние, даже постсоветские времена, это строго пресекалось.

© Московский Комсомолец

По данным опроса, проведенного одним из крупнейших онлайн магазинов по продаже косметики, сегодня каждая вторая старшеклассница ежедневно красится перед тем, как отправиться на занятия. Каждая третья — раз в неделю. А в целом косметику использует 93% учениц старших классов. Это, к удивлению исследователей, не воспринимается как бунтарское поведение или нарушение школьного дресс-кода (которого, по большому счету, не существует). Опрос показал, что большинству старшеклассниц (58%) не понравились бы какие-либо школьные правила и ограничения на этот счет.

По данным исследования, почти половина школьниц (40%) перед уходом на занятия делают полноценный макияж. В частности, выравнивают тон лица, красят брови, глаза, губы. Треть (33%) отдают предпочтение легкому мейкапу.

Любопытно, что 29% учениц без макияжа чувствуют себя в школе неуютно. При этом без малого половина барышень (45%) сообщили, что могут и не краситься, но с макияжем чувствуют себя комфортнее. При этом для большинства 82%) использующих косметику школьниц это простой способ выглядеть более красивой и ухоженной. Для 48% макияж — часть обычная утренняя процедура, которая помогает почувствовать себя собраннее и начать день с чего-то приятного. Еще 44% девушек считают мейкап частью своего стиля — с его помощью можно эффектно дополнить свой образ. Наконец, 12% красятся для селфи.

Кстати, почти все учителя отметили, что девочки стали активно краситься. Правда, 56% из них не имеют к этому претензий, если макияж умеренный. Треть просто не против, и лишь 1% преподавателей считает эту привычку неуместной.

Родители менее категоричны: своих дочерей, использующих косметику, поддерживает 72% из них. Впрочем, 13% скорее против, но все равно не возражают. А 51% родителей считают, что косметика помогает старшеклассницам выглядеть ухоженно, чувствовать себя увереннее.