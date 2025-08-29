Старшеклассницы стали чаще использовать косметику перед походом в школу
Использование косметических средств для подготовки к походу в школу стало повседневной практикой многих современных учениц. В прежние, даже постсоветские времена, это строго пресекалось.
По данным опроса, проведенного одним из крупнейших онлайн магазинов по продаже косметики, сегодня каждая вторая старшеклассница ежедневно красится перед тем, как отправиться на занятия. Каждая третья — раз в неделю. А в целом косметику использует 93% учениц старших классов. Это, к удивлению исследователей, не воспринимается как бунтарское поведение или нарушение школьного дресс-кода (которого, по большому счету, не существует). Опрос показал, что большинству старшеклассниц (58%) не понравились бы какие-либо школьные правила и ограничения на этот счет.
По данным исследования, почти половина школьниц (40%) перед уходом на занятия делают полноценный макияж. В частности, выравнивают тон лица, красят брови, глаза, губы. Треть (33%) отдают предпочтение легкому мейкапу.
Любопытно, что 29% учениц без макияжа чувствуют себя в школе неуютно. При этом без малого половина барышень (45%) сообщили, что могут и не краситься, но с макияжем чувствуют себя комфортнее. При этом для большинства 82%) использующих косметику школьниц это простой способ выглядеть более красивой и ухоженной. Для 48% макияж — часть обычная утренняя процедура, которая помогает почувствовать себя собраннее и начать день с чего-то приятного. Еще 44% девушек считают мейкап частью своего стиля — с его помощью можно эффектно дополнить свой образ. Наконец, 12% красятся для селфи.
Кстати, почти все учителя отметили, что девочки стали активно краситься. Правда, 56% из них не имеют к этому претензий, если макияж умеренный. Треть просто не против, и лишь 1% преподавателей считает эту привычку неуместной.
Родители менее категоричны: своих дочерей, использующих косметику, поддерживает 72% из них. Впрочем, 13% скорее против, но все равно не возражают. А 51% родителей считают, что косметика помогает старшеклассницам выглядеть ухоженно, чувствовать себя увереннее.