Словарь молодежного сленга: как понять, что говорят современные подростки

Подростки регулярно добавляют в свою речь новые слова, не всегда понятные окружающим. Какие-то выражения приходят из компьютерных игр и от блогеров, часть «перетекает» из англоязычной культуры. «Лента.ру» поговорила с филологом и психологом о том, как родителям понимать сленг подростков, и рассказывает, что означают слова «альтушка», «имба», «стэнить», «шипперить» и другие популярные у молодежи фразы.

© Lenta.ru

Словарь подросткового сленга с примерами

Альтушка

Что означает: в переводе с английского «альт» (alt) означает «альтернативный», то есть не такой, как все. Часто негативно окрашенное сленговое слово означает девушку, которая причисляет себя к субкультуре «альт» и пытается выделиться из толпы через эпатажный внешний вид и поведение.

Пример: «Она надела все самое яркое сразу — типичная альтушка!»

Происхождение: субкультура зародилась в TikTok примерно в 2021 году. Тогда молодые девушки и даже парни с ярко окрашенными волосами публиковали видео, где вели себя странно и порой эксцентрично.

Анк

Что означает: мужчина старше 30 лет, который пытается выглядеть моложе своего возраста. Он следует подростковым трендам в одежде, еде, музыке и других аспектах жизни, что вызывает как восхищение, так и критику со стороны окружающих.

Пример: «Он купил себе модные кроссовки и стал вести блог в социальных сетях, чем сразу заработал прозвище "анк" среди своих друзей».

Происхождение: этот термин появился как смысловая противоположность термину «скуф» в 2024 году. Слово произошло от английского слова uncle «дядя».

Бимбо

Что означает: девушка, уделяющая большое внимание своей внешности, яркая и привлекательная, но при этом довольно легкомысленная.

«В последнее время понятие переосмысливается, и бимбо могут восприниматься как женщины, бросающие вызов гендерным стереотипам», — Евгений Иванников, кандидат филологических наук.

Пример: «Она пришла на экзамен в мини-платье и с наращенными ресницами — настоящая бимбо!»

Происхождение: термин происходит от итальянского слова «бимбо» (bimbo) — ребенок. Позже слово проникло в американский сленг.

Войс

Что означает: голосовое сообщение в мессенджере.

Пример: «Не могу послушать войс, напиши».

Происхождение: в русский язык слово «войс» пришло от английского voice, что означает голос, голосовые сообщения.

Глоу-ап

Что означает: «глоу-ап» — русифицированный вариант английской фразы glow up, означает «преображение», «усовершенствование». Обычно выражение употребляют, когда отмечают положительные изменения во внешности или поведении человека. Если кто-то стал более уверенным, повзрослел, похорошел, говорят, что с человеком произошел глоу-ап.

Пример: «Я провела полный глоу-ап своей жизни: уволилась с нелюбимой работы, отправилась в путешествие мечты, занялась хобби», «Тренировки и здоровое питание поменяли его, это полный глоу-ап!»

Происхождение. Выражение glow up — это сочетание слова glow «сияние» и фразы grow up («вырасти», «повзрослеть»). Предполагают, что популярным термин сделал рэпер Chief Keef в 2013 году, когда выпустил трек Gotta Glo Up One Day. Затем фраза начала вируситься в зарубежных соцсетях под постами, где люди делились историями своего преображения, рассказывали об успехе в каком-либо деле или публиковали фото в формате «до — после».

Дед инсайд

Что означает: «дед инсайд» — ироничное самоназвание человека, уставшего от жизни, пессимистично настроенного и демонстрирующего безразличие к происходящему.

Пример: «Я сегодня дед инсайд, даже любимый сериал не радует».

Происхождение: слово пришло из интернет-культуры и геймерской среды. Популяризировал сленговое выражение киберспортсмен Илья Коробкин (ALOHADANCE), который сделал татуировку dead inside и часто использовал эту фразу. На ее распространение также повлияла и эстетика аниме «Токийский гуль» — именно его главный герой в одной из серий говорит: I am dead inside («Я мертв внутри»). Эта фраза впоследствии стала девизом субкультуры.

Делулу

Что означает: «делулу» — сленговый синоним английского слова delusional («бредовый»), означает «витающий в облаках», «одержимый иллюзиями». По определению из Кембриджского словаря, так говорят о людях, которые живут в своих фантазиях и верят в то, что не является реальным. Аналогичная фраза: «ты что, совсем того?»

Пример: «Она верит, что любимый певец на концерте обратил на нее внимание и напишет ей в соцсетях, совсем делулу!»

Происхождение: слово «делулу» начало широко распространяться в 2013 году: так оскорбляли фанатов кей-попа (корейской популярной музыки), одержимых идеей когда-либо встретиться с кумирами и вступить с ними в романтические отношения. После фразы с «делулу» завирусились в TikTok, термин приобрел более широкое значение: теперь так говорят не только об одержимости кумирами, но и о других фантазиях. Кроме того, слово стали использовать даже в самоироничном ключе.

Еще одно сленговое слово, связанное с delusional, — «делюжншип» (delusionship). Это воображаемые романтические отношения с незнакомцем (актером или певцом) или со знакомым человеком, который не проявляет ответных чувств.

Имба

Что означает: «имба», «имбовый» — сленговый вариант английского слова imbalanced («несбалансированный»), используется подростками в значении «круто», «классно», «выигрышно».

Пример: «У него сегодня имбовый прикид», «Я придумал имбовую стратегию сдачи этого теста», «Был вчера на фестивале — это имба!»

Происхождение: слово пришло из видеоигр. Геймеры используют его в буквальном значении «несбалансированный» по отношению к персонажам, стратегиям, оружию, которые превосходят аналоги по характеристикам и за счет которых недобросовестные пользователи нарушают нормальный ход игры.

Киннить

Что означает: «киннить» (от английского kin — «родственник») — ассоциировать себя с персонажем из массовой культуры: кино, аниме, книг. Того, с кем человек видит сходство во внешности, характере, поведении, называют «кин». Еще есть выражение «кинни момент»: так подростки говорят, когда видят, что персонажи ведут себя схожим с ними образом.

Пример: «Я кинню Шерлока Холмса».

Происхождение: скорее всего, слова «кин» и «киннить» зародились в фанатской среде, где есть практика ассоциировать себя с персонажами поп-культуры или подражать им. Сейчас сленг активно используют в соцсетях вроде TikTok и Tumblr.

Краш

Что означает: краш — это объект обожания, пылкой и безответной любви. Термин пришел из английского сленга, где слово crush означает сильное увлечение или влюбленность, обычно невзаимную.

Пример: «Ты мой краш, не могу перестать о тебе думать».

Происхождение: слово происходит от английского глагола to have a crush, что означает «сильно увлечься кем-то». В русском языке слово приобрело популярность в 2018-2019 годах благодаря социальным сетям TikTok и Twitter.

Кринж

Что означает: в переводе с английского «кринж» (cringe) означает стыд или смущение за какую-либо ситуацию, действия или поведение другого человека в реальной жизни. Синонимом слова «кринж» является выражение «испанский стыд». Пока другие поколения только начинают использовать в своей речи сленговый термин «кринж», зумеры уже успели переиначить слово — теперь его модно произносить как «кринге».

Пример: «Посмотри на него, он ведет себя кринжово».

Происхождение: изначально слово «кринж» использовалось в геймерской среде, затем его стали употреблять блогеры, после — подростки. При этом считается, что словосочетание «испанский стыд» стали использовать потому, что именно в испанском языке раньше, чем в остальных языках, появилось выражение vergüenza ajena — «позор за другого».

Лейм

Что означает: «лейм» — русифицированный вариант английского слова lame («хромой», «неуклюжий»). Используется, когда нужно сказать о чем-то или ком-то скучном, заурядном, унылом, немодном или некрутом.

Пример: «Погода за окном в октябре— полный лейм», «Не используй в речи эти слова, это такой лейм».

Происхождение: в Оксфордском словаре отмечается, что слово lаme в сленговом значении первоначально начали использовать в США задолго до распространения в интернете. Сейчас его можно услышать в речи геймеров, в текстах песен рэперов, в видео в TikTok.

Ливать

Что означает: покидать игру, мероприятие или чат.

Пример: «Надо ливать из этой игры, команда вообще не тащит».

Происхождение: в переводе с английского «лив» (leave) означает «покидать». Часто используется в игровом сообществе, сам термин пришел из жаргона геймеров.

ЛП/ЛД

Что означает: ЛП — аббревиатура от слов «Лучшая подруга», ЛД — лучший друг.

Пример: «Завтра мы с моей ЛП идем в кино».

Происхождение: сокращения «перекочевали» из соцсетей в реальную жизнь и стали популярными у подростков. Также лучших друзей молодые люди нередко называют «бести» (best), что в переводе с английского означает «лучший».

Милфа

Что означает: аббревиатуру MILF (Mom I'd Like to Fuck) можно перевести с английского как «мама, с которой я хотел бы переспать». Это вульгарное выражение, которым описывают сексуальную женщину 30-45 лет, довольно опытную и обеспеченную, уверенную в себе, следящую за своей внешностью.

Пример: «Милфа — это роскошная женщина с mommy energy («энергией мамочки»), а какой у нее возраст, совсем неважно».

Происхождение: впервые слово «милфа» прозвучало в фильме 1989 года «Невероятные приключения Билла и Теда», однако популярным в молодежной среде стало после выхода картины «Американский пирог», где герои называли милфой мать персонажа по имени Стивен Стифлер. Ее, кстати, сыграла Дженнифер Кулидж — актриса, ставшая настоящей сенсацией сезона кинонаград 2023 года в США.

Минус вайб / Плюс вайб

Что означает: фразу «Минус вайб» подростки используют для описания плохого настроения или неприятной атмосферы. Когда хотят сказать про хорошее настроение или приятную атмосферу, используют фразу «Плюс вайб», пояснил Иванников.

Пример: «После этого спора у нас в компании был полный минус вайб». / «Вчерашняя вечеринка — это был сплошной плюс вайб!»

Происхождение: фразы «минус вайб» и «плюс вайб» пришли в русскую речь из англоязычного сленга подростков и означают отрицательные и положительные вибрации или атмосферу. Используются для описания настроения или впечатлений от чего-либо.

Нормис

Что означает: обычный, среднестатистический человек, не выделяющийся из толпы, с привычными взглядами. Часто употребляется с оттенком пренебрежения, уточнил Евгений Иванников.

Пример: «Он одевается как все, слушает популярную музыку — типичный нормис».

Происхождение: в переводе с английского «норми» (normie) означает «нормальный». Впервые термин стали использовать люди с особенностями здоровья в конце 1980-х в Америке по отношению к другим людям. В 2000-х слово стали использовать американские подростки. Популярность в России слово обрело в 2013 году на анонимном форуме «Двач».

Обоюдно

Что означает: «обоюдно» — сленговое слово, которое подростки используют, чтобы выразить согласие с чем-либо или взаимность. Иногда «обоюдно» говорящие произносят и вовсе без контекста, просто чтобы подчеркнуть, что они в молодежной теме. Другие варианты произношения и написания слова — «обоюдненько», «абаюдна», «абаюнда».

Пример: «Ты сегодня отлично выглядишь! — Абаюдна!», «Я не собираюсь перед тобой отчитываться! — Обоюдно»

Происхождение: слово попало в молодежный сленг из мемного видео. В 2024 году российская медиафутбольная команда 2Drots в поезде шумно отмечала победу в одном из матчей, на что проводник вагона сделала спортсменам замечание. Игрок команды Иван «Корш» Коршунов вступил в перепалку с сотрудницей и попросил ее показать удостоверение. Проводник ответила, что «ничего не должна предъявлять». Коршунов сделал жест «шака» (рука в кулаке с оттопыренными большим пальцем и мизинцем) и заявил, что это обоюдно. Жест и фраза показались зрителям смешными, и мем быстро разошелся по соцсетям.

Пикми

Что означает: девушка, которая стремится привлечь внимание парней, подчеркивая, что она «не такая, как другие». Например, она не покупает одежду или косметику, считая это «бабским делом», при этом интересуется автомобильной тематикой или компьютерными играми, постоянно об этом говоря.

Пример: «Она говорит, что не любит шопинг и лучше посмотрит футбол — типичная пикми».

Основная проблема, которую приписывают пикми-девушкам, — внутренняя мизогиния. Они пытаются показать свою востребованность среди мужчин путем отрицания всего женского и унижения других женщин.

Происхождение: термин происходит от английского выражения Pick-me girl, которое можно перевести как «Выбери меня!». Впервые треды с хэштегом #TweetLikeAPickMe появились в социальной сети Twitter в 2006 году. В них авторы высмеивали женщин, которые хвастались замужеством и указывали на одиночество других девушек. Пару лет назад выражение вновь стало популярным, но уже в TikTok.

Ризз

Что означает: «ризз» — русифицированный вариант английского слова rizz (короткая разговорная форма слова charisma («харизма») Используется в прямом значении. Как существительное «ризз» используют, когда хотят обозначить, что кто-то харизматичный, привлекательный и умеет очаровывать. Есть и глагол «риззить», который означает «мастерски очаровывать».

Пример: «Этот парень умеет риззить», «У нее такой ризз, что невозможно пройти мимо!»

Происхождение: слово «ризз» — из игровой и интернет-культуры. В Оксфордском словаре отмечают, что сленг популяризировал в 2022 году американский блогер Кай Сенат, когда давал советы подписчикам о том, как прокачать свой ризз. Слово быстро подхватили в подростковой среде, и оно разлетелось по TikTok и другим соцсетям.

Рофл (рофлить)

Что означает: это слово пришло в молодежный сленг от английской аббревиатуры Rolling On the Floor Laughing, что в переводе на русский означает «кататься по полу от смеха», «громко смеяться». В определенных ситуациях может означать издевку или насмешку над кем-то.

Пример: «Я рофлю с этого видео».

Происхождение: впервые термин стали употреблять на просторах англоязычного сегмента интернета в начале 1990-х.

Сигма

Что означает: сигма — независимый, уверенный в себе человек, который не стремится быть частью группы или иерархии, но при этом обладает лидерскими качествами.

Пример: «Он настоящий сигма, всегда делает все по-своему и не обращает внимания на чужое мнение».

Происхождение: в иерархии доминирования животных альфа-самцами называют вожаков, наиболее привлекательных для самок, после них в иерархии идут бета и омега.

В 2010 году американский политический блогер Теодор Роберт Бил решил переложить эту теорию на людей и расширил классификацию, куда вошли дельты, гаммы, лямбды, сигмы и омеги. По его мнению, сигмы похожи на альф, но идут наперекор социальным нормам. Термин стал применяться к людям, которые считают себя «одинокими волками», более изолированными от общества, чем альфы, но не менее крутыми.

Скуф

Что означает: оскорбительное прозвище для мужчин, которые не следят за своим внешним видом, не занимаются спортом и игнорируют стиль в одежде, выглядят старше своих лет. Как правило, это относится к людям старше 35 лет, но может применяться и к более молодым людям.

Пример: «Он целый день сидит на диване, пьет пиво и смотрит телевизор — типичный скуф».

Происхождение: термин «скуф» образован от фамилии Алексея Скуфьина, модератора на русскоязычном анонимном форуме «Двач». После конфликта и публичного видеообращения Скуфьина пользователи форума начали высмеивать его и подобных ему мужчин. Слово распространилось еще в 2021 году, а к 2023-му превратилось в популярный мем.

Слэй

Что означает: «слэй» — русифицированный вариант английского слова slay («убить»). Используется в переносном значении для выражения похвалы, означает «сразить наповал», «сделать что-то круто».

Пример: «Твой новый маникюр — это слэй!»

Происхождение: «слэй» как сленг активно используют в западной популярной культуре и неформальной среде. Популяризацию слова в переносном значении приписывают певице Бейонсе: в 2016 году во время концертного исполнения ее песни Formation несколько раз прозвучала строчка «Сause I slay», которая затем завирусилась среди фанатов и не только.

Восхищение подростки могут выражать и другими модными словами. Например, «гят» — от английского слова gyatt, сокращенной формы слова goddamn («черт возьми») и «эйт» — от английского сленгового слова ate в значении «круто проделанная работа».

Тейк

Что означает: мнение или точка зрения на какую-либо ситуацию.

Пример: «Мой тейк такой: нам нужно больше времени на подготовку».

Происхождение: произошло от английского слова take, одно из значений которого — «полагать».

Стэнить

Что означает: «стэнить» — одержимо обожать кого-либо. Часто этот глагол произносят, когда говорят о любимых знаменитостях или персонажах из популярных произведений, но могут использовать и по отношению к друзьям и знакомым.

Пример: «Он такой классный, я его стэню!»

Происхождение: считается, что слова «стэн» и «стэнить» в разговорной речи появились в нулевых годах после выхода песни Stan американского рэпера Эминема. В треке певец рассказывал о сумасшедшем фанате Стэне, который преследовал Эминема и даже угрожал причинить себе вред, если рэпер не обратит на него внимание.

Фармить

Что означает: «фарм», «фармить» — долго и упорно собирать что-либо или копить, происходит от английского слова farm («фермерство»). Так говорят, например, о деньгах.

Пример: «На подработке после уроков я нафармил денег на поездку».

Происхождение: слово пришло из геймерской среды. В играх фармерами называют людей, которые часами и даже днями совершают одинаковые действия, чтобы накопить игровую валюту, оружие, опыт.

Еще одно сленговое слово из геймерской сферы, похожее по значению на «фармить», — «лутать», то есть собирать «лут» — трофеи или предметы для прокачки своего персонажа в игре. В жизни же залутать можно все что угодно — от классного наряда до премии на работе.

Шипперить

Что означает: «шипперить» — представлять романтические отношения между персонажами, знаменитостями и даже друзьями.

Пример: «Я шипперю Ваню и Машу, они так подходят друг другу», «Фанаты шипперят Гермиону Грейнджер и Драко Малфоя».

Происхождение: слово пришло из фанатской среды сериалов, книг и аниме. Особенно популярен шипперинг персонажей среди авторов фанфиков (рассказов по оригинальным произведениям, но с альтернативным сюжетом).

Почему сленг популярен в подростковой среде

Сленговая речь, особенно в подростковом возрасте, является ярким и важным явлением, привлекающим внимание как родителей, так и педагогов, рассказала в беседе с «Лентой.ру» психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Юлия Лебедева. По ее словам, молодые люди используют сленг по нескольким причинам.

Идентификация и принадлежность к группе

Подростковый возраст — это время поиска своего места в мире и принадлежности к социальной группе. Использование сленга позволяет подростку чувствовать себя частью определенного сообщества, будь то класс, спортивная команда или онлайн-сообщество геймеров. Сленг как кодекс объединяет участников группы и выстраивает ощущение единства.

Самовыражение и бунт

В переходный возраст подростки стремятся к самовыражению и нередко ищут способы продемонстрировать свою индивидуальность. Сленг нередко служит своеобразным вызовом устоявшимся нормам, помогая подростку отличаться от взрослых и заявить о своей самостоятельности.

Облегчение общения

Сленговые слова и выражения часто короче, эмоциональнее и позволяют быстрее донести мысль. Подростки, будучи активными пользователями социальных сетей и мессенджеров, стремятся к максимальной лаконичности в речи.

Эксперименты с языком

Подростки находятся в стадии активного познания мира и игры с его элементами, в том числе и с языком. Создавая и используя сленг, они испытывают удовольствие от творческого процесса и возможности посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Типы подростков, которые чаще других используют сленг

Лидер и «душа компании». Эти подростки активно используют сленг как средство поддержания своего статуса внутри группы. Их речь насыщена новыми выражениями, они первыми придумывают оригинальные фразы, которые затем подхватывают остальные.

Эти подростки активно используют сленг как средство поддержания своего статуса внутри группы. Их речь насыщена новыми выражениями, они первыми придумывают оригинальные фразы, которые затем подхватывают остальные. Конформист. Подростки, которые стремятся не выделяться и быть «как все», быстро подхватывают сленг, чтобы соответствовать нормам своей референтной группы.

Подростки, которые стремятся не выделяться и быть «как все», быстро подхватывают сленг, чтобы соответствовать нормам своей референтной группы. Неуверенный в себе. Для таких подростков сленг может стать способом замаскировать свою неуверенность и социальную неуклюжесть, создавая иллюзию знаний и умения ориентироваться в сложной подростковой иерархии, подчеркнула Лебедева.

Как родителю найти общий язык со своим ребенком

Проявление интереса

Попробуйте узнать больше о современных тенденциях, сленговых выражениях и их значении. Это покажет вашему ребенку, что вы интересуетесь его миром и относитесь к нему с уважением.

Открытое общение

Откажитесь от мягких упреков и попробуйте начать разговор о том, почему сленг важен для вашего ребенка. Возможно, вы узнаете, что это не просто слова, а элемент его самовыражения и связи с друзьями.

Кроме того, вы всегда можете попросить подростка объяснить значения сленговых выражений или даже предложить обмен знаниями: поделиться современными терминами, а затем попросить подростка рассказать о том, что они означают.

Отказ от критики и ругани

Открытое осуждение или насмешки только усилят разрыв между вами. Подросток скорее замкнется и прекратит делиться с вами своими мыслями и чувствами.

Компромисс

Объясните, что вы понимаете важность сленга для его общения с друзьями, но попросите соблюдать уважение и использовать понятные слова, когда он разговаривает с вами.

Создание доверительной атмосферы

Дайте понять, что вы всегда готовы выслушать и понять его, даже если вам будет нужно дополнительное объяснение некоторых слов и выражений.