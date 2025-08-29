Эксперты назвали оценки за поведение «манипуляцией и страшилкой»

Это устаревший подход, который не решает проблем.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил член правления организации Михаил Кушнир.

«Я к этому отношусь негативно. Оценка за поведение выглядит откровенно диссонансом. Всё-таки нужно двигаться вперёд, а не оставаться в традиционной парадигме. Подавляющее большинство к оценке относятся как привыкли сами. Но уже довольно много людей и педагогов пытаются от такого подхода уйти. Мы же учились с этой оценкой, ни на что не влияющей, это просто манипуляция и страшилка. Просто то, против чего мы это пытались вводить, нужно решать принципиально иначе. Чтобы бороться с проявлением негатива, нужно менять школу, отношение между школой и семьёй, а не пытаться искать решение в старых схемах, которые относились к другому поколению».

Ранее в Минпросвещения сообщили, что определили 84 школы, в которых с 1 сентября начнут эксперимент по выставлению оценок за поведение. Участниками пилотного проекта стали школы Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии. В школах Москвы в этом году не будет оценок за поведение.