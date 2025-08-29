Как помочь школьникам с СДВГ справляться с нагрузкой

Количество детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности растет год от года. Как отличить это состояние, как помочь такому ребенку справляться с нагрузками в преддверии нового учебного года - "Российской газете" рассказала врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, руководитель комитета по женскому здоровью Союза "Здоровье здоровых" Мария Коновалова.

Доктор Коновалова предлагает прежде всего организовать режим дня для такого ребенка, скорректировав питание, сбалансировав время активности и отдыха.

Вот основные советы:

Питание

"Необходимо сбалансировать питание по аминокислотам и, конечно, отказаться от фастфуда и сладких газированных напитков. Благоприятна поддержка препаратами и продуктами - источниками омега 3, магния, цинка, витаминов группы В, тирозина. Рекомендуются комплексы БАДов и фитопрепаратов, которые будут улучшать кровоснабжение мозга, устранять последствия гипоксии мозга и повышать стрессоустойчивость", - рекомендует доктор Коновалова.

При этом она подчеркивает: о применении любых лекарств и БАДов необходимо советоваться с лечащим врачом.

Информационный детокс

Важен родительский контроль за тем, сколько времени ребенок контактирует с гаджетами. Агрессивный контент или избыточное взаимодействие с гаджетами может привести к сильному возбуждению головного мозга и ускорить его утомляемость.

Здоровый сон

Нормализация ритма сна необходима ребенку для полноценной переработки информации и эмоций. Оптимально организовать отход ко сну до 21:30. За два часа до сна необходимо отказаться от гаджетов.

Спокойно заснуть поможет прослушивание перед сном любимой и знакомой сказки, мелодии.

"Если это станет привычным ритуалом - прекрасно!" - отмечает доктор.

Соблюдение в комнате перед сном оптимального температурного режима (19-20 градусов), режима влажности (50-60%) и освещения (абсолютная темнота) тоже поможет обеспечить здоровый сон.

"Если ребенок боится засыпать в темноте - можно использовать ночной светильник с красным светом. Для улучшения кислородного обеспечения мозга рекомендуется сон на боку. Для этого можно проводить "гнездование" в подушках, игрушках. Отличные результаты показали рекомендации по прослушиванию перед сном индивидуального нейротрека, который подбирается под контролем энцефалограммы и направлен на нормализацию ритмов головного мозга", - говорит Мария Коновалова.

Телесные практики

Телесные практики применяют для освобождения тела от стрессового напряжения, последствий механических травм (особое значение имеют родовые травмы, падения на копчик, неправильная поза сидя со смещением на копчик вместо седалищных бугров, ушибы головы, фиброгастродуоденосканирование, эндотрахеальный наркоз).

Укрепление мышечного корсета поможет устранить перекосы тела со сдавлением нервов, раздражение которых приводит к стрессовому режиму работы внутренних органов, спазму сосудов и, в конечном итоге, нарушению питания мозга.