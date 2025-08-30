Неочевидные навыки, которые должен освоить ребенок перед школой

Когда ребенок идет в школу, родители думают о тетрадях, расписании и первых уроках. Это важная часть подготовки. Но у школы есть и другая сторона — новые отношения, необходимость слышать других и уметь говорить «нет». Эти навыки формируют чувство уверенности и помогают ребенку быстрее адаптироваться в классе.

Как научить ребенка выстраивать личные границы и уважать чужие, «Газете.Ru» рассказала эксперт проекта Учи.ру «Звонок для родителя», специалистом по речи и коммуникациям Седа Каспарова.

«Навык выстраивания уважительного общения в наше время так же важен, как знания по математике или чтению. Дети и взрослые регулярно сталкиваются с ситуациями, где важно остаться вежливым и проявить такт или же отстоять свои границы. В школе это проявляется особенно ярко: от первой ссоры на перемене до работы в команде. Опыт общения, полученный в эти годы, во многом определяет, как ребенок будет строить отношения дальше», — объясняет Каспарова.

Уважение — не про вежливость ради галочки, а про безопасность и спокойствие рядом с другими. Основы уважения закладываются с 2-3 лет и начинаются с осознания границ — как своих, так и чужих. С раннего возраста ребенку можно объяснять простые правила.

«Например: «когда злишься, можно сказать об этом словами или нарисовать злость на бумаге, но нельзя физически обижать других». Или: «прежде чем взять чужую игрушку, нужно спросить», — посоветовала она.

К 5-6 годам дети начинают замечать, что люди могут отличаться — по внешности, привычкам, интересам. В этом возрасте формируется культура диалога: ребенок учится слушать собеседника и пробовать решать споры мирным способом.

«Чтобы научить ребенка замечать свои и чужие чувства, разыгрывайте вместе с ним простые ситуации. Например: «Представь, если бы у тебя забрали игрушку — тебе было бы обидно? А как бы чувствовал себя твой друг?» или «Если у тебя упала башня из кубиков, тебе грустно. А если у Маши — как думаешь, ей тоже грустно?», — подчеркнула Каспарова.

Ребенок берет пример уважительного общения и из поведения близких. Поэтому важно: уважать самого ребенка: не перебивать, извиняться, спрашивать мнение, соблюдать границы; уважать окружающих: быть вежливым и не делать уничижительные комментарии; уметь не соглашаться без агрессии: говорить «мне не нравится», а не «ты плохой».

«Дети не усваивают нотации — они перенимают модели поведения. Если взрослый кричит на официанта или пренебрежительно говорит о соседе, ребенок воспринимает это как норму. Поэтому так важно, чтобы родители сами чувствовали поддержку и могли сохранять спокойствие. Сегодня появляется множество различных бесплатных инициатив, — вебинары, экспертные материалы, чек-листы — которые помогают взрослым справляться с тревогой, структурировать задачи и чувствовать себя увереннее», — рассказала она.

Как ребенку реагировать на неуважение? Важно помочь ребенку понять: с грубостью или невежливым отношением сталкивается каждый. И часто это связано не с ним самим, а с тем, что другому человеку просто не хватает навыков общаться иначе.

«Не обесценивайте чувства ребенка фразой «Не обращай внимания», лучше признать их, предоставив опору: «Понимаю, тебе было неприятно, и это нормально». Вместе с ребенком составьте алгоритм действий, например: игнорировать, если это случайный грубиян; твердо сказать: «Мне не нравится, когда со мной так разговаривают»; обратиться за помощью к взрослому».

Ошибки — часть обучения. Если ребенок сам проявил грубость, важно не наказывать, а помочь разобраться.