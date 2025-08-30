Родителям дали важные советы, как организовать питание школьников

С наступлением учебного года вопрос организации детского питания встает острее, чем когда-либо. Родителям приходится задумываться, как и чем кормить ребенка, чтобы он получал из своего рациона максимум пользы. Мария Куликова, врач-педиатр, нутрициолог и эксперт компании Solgar рассказала «Газете.Ru», на что действительно важно обращать внимание.

Несмотря на споры, которые то и дело появляются в медиа, завтрак все же остается главным приемом пищи. Он помогает восстановить уровень сахара, снижающийся за ночь, и дает энергию, нужную в течение дня.

«Исследования показывают, что дети, которые завтракают, показывают лучшие результаты в учебе, больше сконцентрированы и меньше подвержены перепадам настроения. Кроме того, качественный завтрак – залог того, что ребенок будет реже перекусывать чем-то вредным в течение дня», — объяснила она.

Выбирайте завтрак, ориентируясь на предпочтения ребенка. Для учеников начальных классов это может быть каша с фруктами, гранола, омлет с овощами, горячий бутерброд с салатом, старшеклассникам понадобится более плотный завтрак, например яичница с цельнозерновым хлебом и авокадо или смузи с добавлением протеинового порошка.

Полезным будет составить список возможных вариантов завтраков, чтобы составлять из них меню на неделю. Помните, что другие приемы пищи не менее важны – они также должны быть сбалансированными, полезными и вкусными.

Существует мнение, что школьники должны питаться каждые четыре часа: регулярное поступление пищи помогает избегать резких колебаний уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, способствует улучшению внимания и памяти.

«Однако правило «четырех часов» не является строгим предписанием: важно учитывать индивидуальные потребности детей, их уровень активности и предпочтения в еде. Кому-то есть нужно чаще, а кому-то подойдут более редкие приемы пищи», — сказала она.

Многие дети предпочитают купить в школьном буфете шоколадку, чипсы или пирожок. Такой перекус вкусен и привлекателен, но не всегда полезен – нередко после такой еды очень скоро снова хочется есть.

«Альтернативой могут стать здоровые перекусы, которые ребенок может принести из дома в ланч-боксе. В нем должна быть еда на пару перекусов: фрукты, орехи, кисломолочные продукты, которые легко усваиваются, содержат необходимые витамины и минералы и помогают контролировать голод без перегрузки организма», — посоветовала врач.

Сбалансированный и полезный рацион вовсе не обязательно должен состоять из продуктов, которые дети едят неохотно. Сегодня вполне реально составить вкусное и аппетитное детское меню, богатое омега-3 жирными кислотами и витаминами группы В, полезными для мозга, антиоксидантами, защищающими от стресса, белками, нужными для роста мышц и костей, углеводами, обеспечивающими энергией надолго.