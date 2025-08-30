Эксперт по этикету посоветовала не дарить учителям сертификаты

Вместо «денег в пластике» можно выбрать книги, альбомы или канцелярские товары.

Наиболее уместным будет коллективное поздравление от всего класса, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Екатерина Богачёва.

«Что касается подарков, то тут вопрос взаимоотношений с конкретным учителем. Есть список безошибочных подарков. Например, книги, альбомы по искусству, какие-то красивые и удобные канцелярские предметы. И нужно отметить, что лучше всего всё-таки преподносить такие подарки от лица всего класса, а не конкретно от одного ребёнка. Так и детям будет комфортнее, и родители быстро договорятся и преподнесут подарок сами. Если говорить о сертификатах, то нужно помнить, что это эквивалент денег. В разных школах к этому относятся по-разному. Но с позиции этикета сертификат — это не очень правильный подарок. Потому что это те же деньги, только в пластике».

Ранее эксперт по этикету Татьяна Николаева рассказала, что традиция дарить учителям пышные букеты в День знаний «не уходит». Габариты композиции определяют родители. Некоторым «по карману» один цветок.