Как помочь школьнику стильно встретить День знаний

1 сентября не только День знаний, но смотр школьной моды. Одноклассники проведут свой чекап и сделают вывод: как Света из 7 "Б" провела это лето? Появился ли у нее парень, модный лук и таиландский загар? И не отстал ли Сеня из 9 "Б" от уличной моды, по-прежнему ли он чувствует «дух улиц»? «МК» спросил у школьников, как им «имбово» выглядеть на 1 Сентября. Их ответы оценил с высоты модного опыта стилист Влад Лисовец.

Итак, первая сенсация — в отсутствии сенсаций. Носить в школу сменку по-прежнему не модно. В этом уверены сами школьники.

— Лучше надеть кроссовки. Дежурному учителю можно сказать, что сегодня физкультура, поэтому сразу переобулся, а уличная обувь в раздевалке. Но ее там нет.

— А как же грязь и слякоть? Ведь не хочется создавать уборщице дополнительную работу. И самим неприятно ходить по грязным коридорам.

— Да, в лютый снегопад, конечно, палевно так ходить. Следы остаются под партой. Но в остальное время года я иду в школу по асфальту. Его всегда чистят, поэтому грязи особо нет. Но для мамы и особенно злых дежурных учителей у меня есть сменка в виде кед. Но жарко в них. Кроссовки лучше.

Из модных кроссовок ученик 9 "А" одной из московских школ назвал черно-белый вариант знаменитой фирмы: она названа по имени главного стилиста. Также ребенок вспомнил забавную линейку классической спортивной обуви с тремя полосками: «У них забавные зверушки на язычке. Гориллы, розовые овечки».

Штаны, по мнению молодого эксперта, сейчас модны не узкие и не широкие, а … длинные!

— Самый модные джинсы - это «ковали» (сленговое название марки итальянского дизайнера). У них самый большой выход – до 15 сантиметров («выход» - это длина). И разнообразие у этой фирмы хорошее. Можно выбрать.

— Но штанина, наверное, грязнится. Как в длинных джинсах по слякоти ходить?

— На улице можно подвернуть. Хотя я не подворачиваю. Мама ругается постоянно. По краям штанины бахрома получается, дырки протираются. Но ничего. Она потом обрезает и сама носит, - рассказывает Арсений.

Что касается портфеля, то он тоже претерпевает изменения. У пацанов сейчас в моде вельветовые шоперы кросс-боди. Если сумка большая, то помещаются все учебники.

Из спортивной формы в моде фирмы, одевающие скейтеров. Лидирует американцы, но их догоняют итальянцы.

На голове уже не модно носить короткий кроп или стрижку в стиле «Слово пацана». Последним писком считается «гнездо» — беспорядочные волосы средней длины. Прическа делается так: вымойте и подсушите волосы полотенцем, затем нанесите текстурирующий спрей или мусс для придания объема и фиксации и взъерошьте волосы руками, создавая небрежную, растрепанную форму, напоминающую гнездо.

Что касается девочек, то цветные стрижки уже не в моде. По-прежнему ценятся пучки, конские хвосты, небрежные локоны в стиле 80-х. Последний писк моды, годный для школы, – это собранные бантом длинные волосы. Бант может быть на резинке. Также в моде заколки и невидимки с крупным жемчугом. У младших классов не выходят из моды роскошные косы хитрого плетения. Чем замысловатее, тем лучше.

Владислав Лисовец по поводу школьной моды думает иначе.

— Для школы лучше выбирать более сдержанное, - рассказал стилист «МК». - Аккуратное и, конечно, элегантное. Если мы говорим про 1 Сентября, то ребенку надо дать понять, что школа – это максимально уважительное заведение, где ребенок получает знания. И, соответственно, пиджак, рубашка. Для девочки – платье однотонное. Надо понимать, что это не улица, где ты можешь себя вести, как хочешь. Просто элегантная одежда, она собирает человека. С помощью одежды мы воспитываем в детях этикет. Есть места, куда мы ходим в элегантной одежде. И все-таки не перебарщивать. Надо понимать, что мы живем в 21 веке. И делать из девочки дворянку, а из парня аристократа 18 века – это моветон. С другой стороны, школа не место, куда надо приносить все самое лучшее, показать, как природа наградила нас красотой, а родителей – деньгами.