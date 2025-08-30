Стоит ли чему-то учить ребенка до школы

Отдавая ребенка в первый класс, родители переживают за его успехи и неудачи в учебе, поэтому стараются заранее научить письму, чтению и счету. Однако не всегда это приносит пользу будущему школьнику. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, стоит ли родителям заранее учить чему-то первоклассника.

© Вечерняя Москва

Почему может быть опасно учить ребенка заранее

По мнению детского психолога Надежды Резеновой, задача родителя перед школой — плавно подготовить ребенка к обучению, а не учить письму и счету.

«При самостоятельном изучении материала родители могут сформировать неправильное произношение звуков. В возрасте шести–семи лет ребенок особенно чувствителен к учебному процессу и быстро все запоминает, поэтому учителям будет сложно исправить ошибки самостоятельного изучения», — рассказала Резенова.

Психолог также предупредила, что не стоит изучать заранее школьный материал, так как дети, которых родители слишком рано научили всем необходимым навыкам, быстро теряют интерес к обучению:

«Они приходят в школу подготовленными, поэтому уже знают то, что им объясняют. Более того, они ощущают, что знают больше, чем сверстники, что может создавать барьеры во взаимодействии детей друг с другом».

Но и не учить — вредно

Детский психолог Наталья Наумова считает, что ребенку не обязательно заранее проходить программу первого класса при поступлении в государственную школу, но это может осложнить процесс обучения.

«Его возьмут в любом случае в школу, даже если он не знает азбуку, не умеет читать, писать и считать, но учиться ему будет сложнее. Современные программы рассчитаны на то, что дети должны достаточно быстро осваивать материал, а не каждый на это способен без подготовки», — пояснила Наумова.

Кроме того, для будущего первоклассника школа — это серьезный стресс-фактор, который усиливается, если ребенок совсем ничего не знает, отметила психолог.

«Детям понадобится время на адаптацию к новым правилам, преподавателям, урокам, на которых нужно проявить дисциплину. Все это создает достаточно серьезную психоэмоциональную нагрузку и мешает успешному обучению. Отсутствие базовых навыков счета, письма и чтения могут подорвать психику ребенка. Но если ребенок будет обучен заранее, он легче адаптируется к новым условиям», — заверила Наумова.

Чему можно самостоятельно научить до школы

До школы, по словам специалиста, у ребенка нужно сформировать базовые навыки:

дисциплинированность;

умение слушать;

навык взаимодействия с другими детьми.

«Наравне с этим важно помогать ребенку строить логические цепочки, развивать воображение и умение выбирать. Для этого необходимо давать ему задачки различной сложности, просить выполнять простые просьбы, делать вместе поделки и следить за природой. Однако готовить ребенка нужно постепенно и не слишком рано», — подчеркнула Наумова.

Что делать, если вы все же решили обучить ребенка до школы

По словам Наумовой, школьную программу можно поверхностно изучать в возрасте пяти лет. Но, чтобы не навредить ребенку и доносить материал правильно, родители должны изучить методические рекомендации.

«Если начать заниматься с ребенком в пять лет, то постепенно, к моменту поступления в школу, он будет знать достаточно материала для того, чтобы чувствовать себя уверенно и не бояться сложностей», — отметила эксперт.

Психолог Резенова напомнила, что почти в любой школе есть специальные курсы для подготовки к ней, которые можно начать посещать в пять лет.

«Это хорошая возможность получить все необходимые навыки для обучения, а также познакомиться с друзьями и учителями», — заверила специалист.

При этом, по ее мнению, чтобы плавно подготовить ребенка к школе, достаточно поставить руку для будущего письма: обводить кружочки, штриховать линии, ставить черточки.

Помощь в адаптации нужна не только первокласснику, но и ребенку, который перешел в новую школу или класс. Незнакомые лица, традиции и правила могут вызвать у него беспокойство. Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Светлана Трубачева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как помочь ребенку адаптироваться и стать частью нового коллектива.