«Опять эта школа»: как родителям перестать «учиться» вместе с ребенком
На пороге сентябрь, и родители школьников с содроганием думают о типичных будничных вечерах. Особенно это касается семей, где растут младшеклассники, которые зачастую не могут усесться за учебники и сделать домашнее задание без помощи. Мама или папа сидят рядом с ребенком, диктуют, что писать в тетради, указывают на ошибки, исправляют, «помогают». Эффект часто обратный: бесконечный нервный учебный марафон и отсутствие у ребенка веры в то, что справится сам. Кандидат педагогических наук Анна Замыслова в беседе с WomanHit объяснила, как помочь ученику начать делать уроки без присмотра взрослых. А заодно сохранить нормальную атмосферу в семье.
Почему «учиться вместе» вредно и для детей, и для родителей
Ребенок не присваивает себе учебную задачу
Когда взрослый «перехватывает руль», лишая тем самым ребенка права на собственную попытку, у него исчезает ощущение «это мое дело, мои эмоции, моя победа», соответственно, усилия прекращаются, ведь шансов на гордость за сделанное нет.
Формируется зависимость от внешнего контроля
Плотная опека в начальной школе приводит к тому, что к среднему звену ребенок остается «без костылей»: успеваемость падает, мотивация исчезает, зоны личной ответственности нет, самостоятельность не появляется. Все это с устойчивым ощущением, что «уроки нужны маме».
Страдают отношения
Ночи над тетрадями, упреки «почему не как у Лизы?», переделанные поделки — вся эта бесконечная гонка за безупречной каллиграфией закрепляет у ребенка опыт: «со мной занимаются ради оценок, а не ради меня».
Не развивается чувство времени и навыки планирования
Пока взрослые регулируют каждый шаг, у ребенка не развивается умение учиться — у него нет шанса «пощупать» длительность задач, научиться дробить большую работу на части и расставлять приоритеты. А это базовые мета-навыки современного обучения.
Родители выгорают
С каждым годом объем школьного материала растет. Постоянное «соучение» забирает вечерние часы, силы и терпение у взрослых и неумолимо катастрофически автономность ребёнка. Результат — испорченные детско-родительские взаимоотношения и отсутствие радости от совместного времяпрепровождения.
«Бесспорно, родителям свойственно бояться и тревожится, что ребенок „забросит“ учебу. Но тотальный контроль — не лучший способ решения проблемы. Если вас тянет „доделать за ребенка“, спросите себя: цель — идеальная тетрадь или самостоятельность? В первом случае вы „учитесь“ за ребенка; во втором — коучите его способами и средствами», — предупреждает эксперт.
Предлагаем направить энергию в грамотную организациюучебного процесса.
Помогаем по запросу, а не по умолчанию
- Без просьбы не вмешиваемся.
- Наводим на ответ вместо готового решения. «Какой будет первый шаг?», «Чего не хватает, чтобы двинуться дальше?»
- Не обесцениваем усилия ребенка(«Это пустяки», «это легкотня»).
- Не наблюдаем беспричинно. Сидеть «над душой» — повод только при явных срывах процесса.
- Хвалим за усилие. «Здорово, что не бросил на середине» важнее, чем «без ошибок».
Пошагово переходим к самостоятельному выполнению домашнего задания за месяц
Первая неделя: Организуем среду и вводим ритуалы
- Вместе с ребенком организуем рабочее место, выбираем канцтовары, лампу, стул. Это повышает вовлеченность.
- Вводим чек-лист: простая колонка дел от заданий до сбора портфеля с возможностью вычеркивать. Это повышает чувство результативности и достижения. Фиксация результата способствует выработке микро-дофамина, что усиливает привычку доводить начатое до конца.
- Вводим таймер, например, 15 минут на домашнее задание по русскому языку. Это тренирует концентрацию внимания, дисциплинирует и учит укладываться в строго отведенные временные рамки. Можно также попробовать таймер 25/5: 25 минут фокус, 5 — перерыв. Это учит чувствовать длительность задач и удерживать внимание.
Вторая неделя: Учимся делегировать и планировать
- Просим ребенка самостоятельно выписать задания из дневника, не контролируя каждый шаг (родитель рядом «тенью»).
- Помогаем разбить задачи на части.
- Вводим «час вопросов»: поддержка доступна в конкретное время. Не переделываем, а задаем вопросы к шагам решения. За пределами этого периода ребенок работает индивидуально и копит вопросы.
- «Едим слона кусочками»: большую задачу (реферат, проект) помогаем разделить на маленькие шаги, включаем в расписание как ежедневные мини-дела. Небольшие порции, но каждый день.
Третья неделя: Организуем внеплановые проверки и устанавливаем границы
- Делаем периодические, неожиданные просмотры тетради: «Покажешь, как продвигается?». Это дисциплинирует лучше ежедневного контроля.
- Договариваемся о границах: «Помогаю только с тем, о чем попросил» — и придерживаемся их. Если звали на один пример, не перехватывайте следующий.
- Если ребенок часто отвлекается и «зависает», садимся рядом со своим делом и мягко сигнализируем при переключении внимания. Отличная временная мера.
Четвертая неделя: закрепляем результат и повышаем мотивацию
- Запускаем «дерево достижений»: каждый вечер на зеленом листочке записываем конкретный маленький успех за день («сам вспомнил про математику», «пересказал без подсказок»). Видеть, как «растут» победы, — сильнейший мотиватор.
- Рефлексируем и обсуждаем не оценки, а способы: «С каких задач тебе удобнее начинать? Что помогло не отвлекаться?». Вопросы типа «Что получилось быстро? Где буксовал? Что изменить завтра?» — короткий разговор формирует осознанность.
- Помогаем увидеть в задаче личный смысл и освоить способы «делать, даже когда не хочется». Иногда достаточно сменить час занятий, сделать паузу на чай, походить, обняться — и когнитивные процессы «разморозятся».
- Если ребенок системно «не тянет» или совсем «не хочет», выходим на контакт с учителем и пытаемся докопаться до истины: неподъемное количество домашнего задания, отношения с учителем, репутация ученика, недостаток опыта, непонимание предыдущего материала. Причин может быть масса.
Перестать «учиться» вместе с ребенком — не значит исчезнуть из его учебной жизни. Это значит перейти из роли надзирателя в роль наставника: создать условия, дать инструменты, держать ясные границы и верить, что ребенок справится. И он справится — хуже или лучше поначалу, но обязательно справится, если это его дорога.