Бьюти-рутина для самых маленьких: что за новый тренд

В Сети завирусились видео, на которых дети самостоятельно красятся перед посещением детского сада или начальной школы. Также они показывают, как ухаживают за своим лицом с помощью взрослой косметики. Новый тренд расколол интернет-аудиторию. Подробности ситуации — далее в материале.

Что делают дети

Девочки снимают на видео, как делают себе взрослый макияж в детский сад или начальную школу в формате CRWM (get ready with me, переводится как «собирайся со мной»), пишет Peopletalk.

Юные блогеры пользуются тональным средством, хайлайтером, румянами, тушью и даже скульптором, чтобы подчеркнуть черты лица.

Также маленькие модницы показывают, как ухаживают за своей внешностью.

Совсем как взрослые, они делают пилинги, наносят маски, сыворотки и кремы.

Ещё малышки наращивают ногти и ресницы, а некоторые мамы успевают сделать им утром укладку.

Реакция общества

Ролики с бьюти-рутиной детей набирают в социальных сетях миллионы просмотров.

Однако мнения комментаторов разнятся: одни поддерживают маленьких интернет-звёзд, а другие обвиняют их родителей в неправильном воспитании.

