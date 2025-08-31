Как детям и их родителям плавно войти в школьный ритм

Сентябрь — не только время отправляться за знаниями, но и пора серьезного стресса как для детей, так и для родителей. По данным ВЦИОМа, около 65 процентов школьников испытывают повышенную тревожность и трудности с концентрацией внимания в первый месяц учебы. Как детям и родителям плавно войти в школьный ритм — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Каждому третьему ученику требуется от 2 до 4 недель, чтобы полноценно влиться в учебный процесс после каникул. Особенно уязвимыми оказываются новички — те, кто перешел в новую школу или класс.

«Резкая смена режима дня, увеличение умственной нагрузки, необходимость заново выстраивать социальные связи — все это серьезная встряска для нервной системы ребенка», — объясняет детский психолог Александр Степанов.

Действительно, после сладкого летнего безделья уроки, дисциплина, утренние подъемы по будильнику сродни шоку. Как с этим справиться?

Начинайте менять режим своего ребенка еще до 1 сентября, советует психолог. Каждый день делайте утренний подъем на 15 минут раньше. За неделю организм все поймет и начнет адаптироваться. Помните: младшим школьникам необходимо 9–11 часов ночного сна, подросткам — 8–10.

Собирать портфель лучше накануне и вместе с ребенком. Утро — не время искать завалившийся учебник или спортивные штаны.

Не требуйте от ребенка мгновенной собранности и максимальных оценок с первых дней. Позвольте ему раскачаться. Снять напряжение и быстрее адаптироваться помогут и его любимые занятия — рисование, чтение, игры, а также минимум час активного отдыха на свежем воздухе.

Не отпускайте в школу без завтрака! Кстати, все ли помнят, что рацион школьника должен быть не только полезным, но и разнообразным, содержать не менее 15 наименований продуктов, а в течение недели — не менее 30. Каждый день детям необходимы овощи, фрукты, мясо, молоко, сливочное и растительные масла, хлеб, чтобы не только обеспечивать рост организма, но и компенсировать его энергозатраты.

Разбейте домашние задания на блоки с небольшими перерывами. И уберите с глаз телефон, хотя бы на время.

Стоит ли напоминать, что общение — это лучший антистресс? Вернувшись из школы, пусть ваш ребенок выговорится, расскажет, что было смешного, обидного или странного. Задача родителей — слушать, кивать и не сразу лезть с советами.

Переход в новую школу или просто новый класс — это как высадка на неизвестную планету. Посоветуйте ребенку быть открытым, чаще улыбаться.

«Улыбка — универсальный пароль, она располагает», — уверен эксперт.

И конечно, хотя бы один приятель в новом классе — уже победа. Общие интересы (спорт, игры, музыка) — лучший способ начать разговор. Быть общительным, не бояться задавать вопросы. В конце концов, лучше спросить, где кабинет химии, чем час блуждать по коридорам. Москва большая, школы — тоже! Скажите ребенку, что все когда-то были новенькими. И уж точно не стоит притворяться кем-то другим. Быть собой — лучший способ добиться популярности. Новые друзья вашего ребенка это обязательно оценят.

Баланс во всем

Как помочь вашему первокласснику освоиться в его новой вселенной? Сходите с ним туда на «экскурсию» — еще до 1 сентября, найдите свой класс, столовую, туалет. Знакомое место меньше пугает. Проговаривайте школьные ситуации через игру с любимыми игрушками. И наконец, в домашних разговорах о школе старайтесь делать акцент на положительных моментах: что было самое интересное? С кем ты сегодня играл?

Берегите нервы

Родительская паника — далеко не лучший способ помочь ребенку адаптироваться к школе, ведь ваша тревога передается ему мгновенно. Поэтому не нервничайте. Помните, что первый месяц — адаптационный для всех. Подстройтесь под режим вашего школьника и ложитесь спать вовремя! Не надо штурмовать учителя вопросами или часами сидеть в родительских чатах. Доверяйте, но будьте в курсе ключевых моментов. Не ждите слишком многого сразу, главное сейчас — привыкнуть к школе.

Помощь в адаптации особенно нужна ребенку, который перешел в новую школу или класс. Незнакомые лица, традиции и правила могут вызвать у него беспокойство. Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Светлана Трубачева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как помочь ребенку адаптироваться и стать частью нового коллектива.