В правительстве высказались о сокращении часов по предметам в школе

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что для уменьшения нагрузки на школьников целесообразно пересмотреть наполнение курсов, а не сокращать количество часов по отдельным предметам. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

© РИА Новости

Ранее Минпросвещения России разработало проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2025 года количество часов на изучение английского языка в 5-7-х классах сокращается до двух в неделю. При этом сокращение количества уроков по немецкому языку планируется с 2026 года, следует из документа.

"Надо провести очень серьезную, тщательную, профессиональную ревизию всех предметов, всех школьных курсов, и там, как представляется, есть большие резервы. Нужно понять, что там [в наполнении курса] лишнее. Предметы одни убирать, другие добавлять, мне кажется, это не перспективно", - сказал Фадеев.

Он отметил, что не видел каких-то серьезных исследований на тему нагрузки на учеников в школе, но "общее мнение таково, что нагрузка велика". По словам Фадеева, пока решение пытаются найти в том, чтобы нагрузку по каким-то предметам уменьшить.

"Например, последнее решение - английский язык, по географии якобы будут уменьшать количество часов и при этом вводят новые предметы. Но, насколько я понимаю, надо внимательно проанализировать собственно курсы по основным предметам начиная с физики, математики, по многим другим предметам", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что, по словам специалистов, в курсе математики с недавних пор проходят теорию вероятности, причем почти на университетском уровне.