Почему важно вовремя диагностировать СДВГ у детей

В соцсетях вирусным стал видеотест на СДВГ. Его суть - надо смотреть на одну точку в центре экрана. Если другие точки в поле при этом не пропадают, считается, что человек якобы страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - новой болезнью-"пугалкой" в школьной среде. И хотя всем, кроме детей, ясно, что к достоверной диагностике тест отношения не имеет (все же диагноз устанавливает врач), число скачиваний теста растет, как и проблема СДВГ. Ребенок с таким синдромом неусидчив, резко переключает активности, не умеет сосредоточиться, испытывает беспокойство, нарушение сна.

По данным РАН, примерно у каждого шестого ребенка в стране диагностируют СДВГ. Если раньше причиной болезни считались генетические факторы, то сегодня речь идет о росте влияния внешней среды - современные игры, мультфильмы, игрушки, смартфон. Особенно динамика анимации и кино яркими кадрами и быстрым монтажом перегружают детский мозг. Выявлена невидимая связь детских проблем с вниманием и подростковой преступностью. Так, по данным исследовательского центра Массачусетского технологического института (США), обнаружена связь между СДВГ в начальной школе и рискованным поведением в 15 лет. Дети с трудностями концентрации внимания в девять лет к 15 годам склонны к курению и правонарушениям. Это подтверждает статистика МВД РФ: в СИЗО Москвы в два раза выросло число детей с СДВГ. "Эти ребята выделяются. Сразу видно, что у них проблемы с концентрацией внимания и усваиванием информации", - говорит эксперт МУР Алексей Лобарев.

При этом детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец убеждена, что не стоит путать СДВГ и отсутствие воспитания, когда такие дети грубят и дерутся. Она обратила внимание на то, что среди родителей часто не принято считать СДВГ болезнью, а потому они не ведут ребенка к врачу.

"Но и наличие диагноза не значит, что можно ничего не делать. Нужно ребенку помочь корректировать его поведение, что требует знаний", - говорит Волынец.

Она напомнила о федеральной программе "Ментальное здоровье". Ее цель - добиться того, чтобы родителям правильно сообщали о диагнозе, установленном не одним специалистом, а группой врачей, и давали знания и навыки по профилактике и лечению СДВГ, начиная с периода беременности, детского сада и до младшей и средней школы.

При этом, как заметил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАН Сергей Ениколопов, диагноз СДВГ- это не приговор.