Как выбрать безопасные игрушки для детей

Надежда Чернышова, врач-терапевт в интервью интернет-порталу "МК" сообщила, как папам и мама выбрать для малышей и детей постарше безопасные игрушки и игры.

Эксперт указала:

"Что касается безопасности детских игрушек, пусть будет меньшее, но лучшее. Ребенку не нужно безумное количество игрушек. Покупать дорогие игрушки каждый день могут далеко не все, и поэтому некоторые мамы стараются купить больше дешевых игрушек. Но это путь в никуда. Игрушки должны быть сертифицированы и куплены в детских магазинах, обязательно хорошего качества".

Надежда Чернышова объяснила: "Кроме того, ребенку все равно, чем играть. Малыш с огромным удовольствием играет крышками от кастрюль, какими-нибудь ложками, баночками. Пока мама на кухне, ребенок тоже с удовольствием может играть в эти вещи. И ребенок тянет в рот абсолютно все, до чего может дотянуться. Это его способ познания мира. Поэтому малыш все время должен быть под наблюдением. То есть он может проглотить самые разные предметы, подавиться разными предметами, травмировать рот разными предметами. Поэтому следить внимательно, чтобы в поле зрения ребенка не было ни лекарств, ни мелких стеклянных предметов, никаких шурупов, гвоздиков и гаечек".

Терапевт добавила: "Очень важно стараться давать ребенку только проверенные безопасные предметы. Будь то игрушки или бытовые предметы, они должны быть из качественного пластика или резины, или каких-то еще проверенных веществ, которые точно ребенку не навредят. Сомнительные игрушки, даже если они яркие и привлекательные, лучше не покупать".

Надежда Чернышова подчеркнула: "И мой совет, чтобы у ребенка всегда был интерес к игрушкам, необходимо делить игрушки на несколько групп и убирать. То есть если разделить все игрушки на три части, примерно, ребенку выдать одну часть, две остальные убрать в недоступное место. Когда эти игрушки стали надоедать, их нужно собрать и достать другую партию. Таким образом, ребенок к игрушкам отнесется как к новым. А у родителей отпадет необходимости тратить лишние деньги на новые игрушки, которые все равно недостаточно развлекут".

А с завтрашнего дня, с 1 сентября, производителям и участникам оборота игрушек и игр нужно зарегистрироваться в системе «Честный знак», так как уже с 1 декабря нынешнего года начнется обязательная маркировка отдельных видов товаров для детей.