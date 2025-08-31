В России высказались за очное обучение в школе

Значительное большинство россиян - 81% - считают очное обучение максимально разумным для школьников. Таков один из итогов опроса, проведенного холдингом "Ромир" по заказу ТАСС.

Среди главных аргументов в пользу очной формы обучения в школе участники опроса назвали социализацию - 21% и воспитание - 20%. Далее следуют академические знания - 15%, развитие практических навыков - 12%, подготовка к карьере - 9%.

При этом за смешанную форму обучения, которая сочетает элементы дистанционного и очного форматов, высказались 13% опрошенных, за "дистант" - 2%, что подчеркивает массовое стремление к возвращению к классическим подходам в школьном образовании.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тысяч домохозяйств и 40 тысяч покупателей, представленных по всей России (240 городов).